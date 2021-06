Klokken 15 spiller Finland mod Rusland ved EM. Og de finske spillere har i den forbindelse sendt en hilsen til Christian Eriksen.

Da de gik på banen, havde hver eneste spiller nemlig en hvid T-shirt på, hvor der stod 'Get well, Christian'. Det betyder 'God bedring, Christian' på dansk.

Den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen blev spurgt ind til den store støtte til Christian Eriksen på det netop afsluttede pressemøde i Helsingør.

»Det føles godt, at alle støtter op, men det vigtigste er, at Christian har det godt og er ved at komme sig. Men det er fantastisk at se, hvor meget støtte Christian får rundtomkring i verden,« lød det fra den danske angriber.

Landsholdstruppen har muligheden for at komme tilbage i Parken onsdag aften. Om der bliver taget mod tilbuddet, ved Yussuf Poulsen ikke endnu.

»Alle har muligheden. Jeg har ikke besluttet mig endnu. Thomas Delaney har heller besluttet sig endnu, tror jeg Vi må se, hvordan vi reagerer, når vi kommer tilbage. Vi ved ikke mere end dig. Vi må se, hvordan hver person reagerer, fordi det bliver svært.«

Kasper Hjulmand fortalte ligeledes på pressemødet, at situationen torsdag aften også bliver speciel for Christian Eriksen.

»Hospitalet er lige ved siden af, og Christian kan se Parken derfra. Det er en speciel situation for Christian. Jeg er sikker på, han vil se kampen i sin trøje.«