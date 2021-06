»Jeg arbejdede på det tidspunkt i en genbrugsbutik. En dag, jeg var på arbejde, ringede de fra mit pladeselskab og sagde, at det var gået fuldstændig amok. De blev kimet ned. Alle ville vide, hvem jeg var,« husker Dodo Gad i dag tilbage.

I 1986 var Danmark gået fodboldamok.

Landstræner Sepp Piontek havde ført Danmark til sit første verdensmesterskab, der skulle spilles i Mexico, og i den forbindelse bad DBU musiker og producer Michael Bruun om at lave en slutrundesang. En sang, der skulle vise sig at blive umulig at overgå for alle andre.

Sangerinde Dodo Gad er klar til at bakke op, og her fortæller hun, hvordan Dodo & The Dodos karriere blev kickstartet ved lidt af et tilfælde, da hun i 1986 endte med at synge med på fodboldsangen over dem alle: 'Re-Sepp-Ten'.

»Vi (Dodo & The Dodos, red.) var i 1986 i gang med at færdiggøre vores debutalbum i samme studie, som de var ved at lave fodboldsangen,« fortæller Dodo Gad, der i foråret 1986 var 23 år og stadig et ukendt ansigt.

Historien går på, at man først havde spurgt den store 80er-stjerne Sanne Salomonsen.

Da hendes pladeselskab sagde nej, fik Dodo Gad chancen i vokalboksen, og selvom det især var en kraftpræstation at komme igennem det høje c-stykke (linjen: Vi' humør og støvlekrudt, vi er nederlag forbudt, vi' kulør og glade fans, vi' de danske roligans', red.) klarede hun opgaven til stor tilfredsstillelse.

86er-landsholdet indspiller 'Re-Sepp-ten'. Foto: NF Vis mere 86er-landsholdet indspiller 'Re-Sepp-ten'. Foto: NF

»Efter at havet sunget det én gang, hvor jeg havde mønstret al min kraft, spurgte jeg, om det var fint. 'Nej, nej, den dobler du bare lige igen!'« fortæller Dodo Gad med et grin.

Mødet med landsholdet, da der skulle indspilles musikvideo, husker hun som en kæmpe oplevelse.

»Det var fuldstændig surrealistisk. Man var bare en lille mus ovre i hjørnet. Jeg havde jo dyrket dem på tv, så jeg var totalt starstruck.«

Frank Arnesen, Preben Elkjær og resten af 86-landsholdet var folkekære nationalhelte, og det skinnede igennem under optagelserne husker Dodo Gad.

86er-landsholdet mødte blandt andet kongefamilien før afgang til Mexico. Foto: Mogens Ladegaard Vis mere 86er-landsholdet mødte blandt andet kongefamilien før afgang til Mexico. Foto: Mogens Ladegaard

»Det var tydeligt at mærke, at de var en sammenspist gruppe. De virkede det til at have det så sjovt sammen. Sepp Piontek havde syntes, at det var noget pjat. Han ville hellere have dem ud at træne, men da de kom, var han også rigtig sød og sjov.«

'Re-Sepp-ten' var et hit fra start af.

Der blev hurtigt solgt over 100.000 eksemplarer af singlen, hvilket som nævnt i indledningen altså gjorde, at pressen stod i kø for at tale med Dodo Gad.

»Vi havde jo vores eget album på vej, så for at jeg ikke bare skulle være kendt som hende fodbolddamen, sagde vi til alle, at jeg ikke kunne tale, fordi jeg var taget til Grækenland,« fortæller Dodo Gad, der tit oplevede at blive genkendt, når hun var på arbejde i genbrugsbutikken.

Dodo flager for Danmark. Foto: Privatfoto Vis mere Dodo flager for Danmark. Foto: Privatfoto

»Hvis folk sagde, at jeg lignede hende der Dodo, smilede jeg bare og sagde, at det var der mange, der syntes.«

Ved VM-slutrunden bankede Danmark Skotland, Uruguay og Vesttyskland. De led derefter et smerteligt 1-5-nederlag til Spanien i ottendedelsfinalen. Noget Dodo Gad i dag stadig ærgrer sig over.

»Hvis vi havde vundet over Spanien, skulle vi være fløjet derover og synge for landsholdet. Jeg tør næsten slet ikke tænke på det.«

Efter den legendariske fodboldsommer i 1986 fik 'Re-Sepp-ten' sit eget liv og står stadig for mange danskere som den ultimative fodboldsang, som alle nye sange bliver målt op i mod.

Dodo & The Dodos fik efterfølgende egne store hit som 'Vågner i natten' og 'Sømand af verden' og spillede i mange år slet ikke 'Re-Sepp-ten' ved deres koncerter, da de ikke følte, det var deres sang.

»Vi tog den op til vores 30-års jubilæum i 2017 og er begyndt at spille den, når der er slutrunder. Det er jo sjovt, så fællesskabende den er. Jeg tror, den blev så populær, fordi den ikke er skabt ud af et bands bestemte udtryk, men fordi det var en opgave, Michael Bruun fik af DBU.«

Dodo Gad sang også med på Danmarks VM-sang i 1998 'Vi vil ha' sejren i land', men selvom hun sidenhen ofte er blevet opfordret til at lave en ny, så mener hun, at hun har aftjent sin fodboldsangmæssige værnepligt.

»Jeg tror, jeg har sunget de fodboldsange, jeg skal synge,« slutter Dodo Gad med et grin.

