»Hvis jeg var kommet ind i 'Løvens hule' i dag med min klaphat, var jeg blevet smidt ud på røv og albuer,« lyder det med et grin fra manden bag Danmarks mest ikoniske hovedbeklædning.

I den forbindelse fortæller René Sørensen, hvordan han sammen med sin studiekammerat Per Striegler i 1984 opfandt klaphatten og dermed udødeliggjorde sig blandt de danske roligans.

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Foto: UKENDT Vis mere Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Foto: UKENDT

»Vi var jo super heldige med timingen,« husker René Sørensen tilbage på de glade 1980ere, hvor det danske landshold med Sepp Piontek i spidsen med sprudlende fodbold satte dansk fodbold på verdenskortet.

René Sørensen gik i 1984 på Handelshøjskolen i København og fandt lidt af kedsomhed på at sy vinger på en baseballhat som en sjov gimmick, der måske kunne sælges til flyselskabet SAS.

»Så var det, at Per foreslog, at den i stedet skulle bruges til fodbold,« fortæller René Sørensen, som selv var med på ideen.

Efter EM-slutrunden i Frankrig, hvor Danmark havde spillet sig frem til semifinalen, var landsholdet i efteråret 1984 i fuld gang med kvalifikationen til VM i Mexico.

Den 14. november 1984 skulle Danmark møde Irland på hjemmebane i Idrætsparken, og her så klaphatte-drengene deres snit til at få deres opfindelse ud over rampen.

»Vi kommer fra Dragør og kender nogen, der kender Hans Bischoff (daværende vært på TV Avisen, red.), så vi kørte ud til Danmarks Radio og afleverede hatten,« fortæller René Sørensen om det, der skulle vise sig at blive klaphattens folkelige gennembrud.

I midten af 1980erne var der ikke andre kanaler end DR i Danmark, så da nyhedsværten pludselig sad i bedste sendetid iført en klaphat og ønskede alle danskere en god landskamp, eksploderede efterspørgslen.

Klaphatten blev et nationalsymbol. Alt fra politikere til popstjerner blev set med den på. Selv da man skrev fodboldsangen over dem alle – 'Re-Sepp-ten' – blev klaphatten nævnt i et vers.

René Sørensen med sin klaphat anno 2021. Foto: Privatfoto Vis mere René Sørensen med sin klaphat anno 2021. Foto: Privatfoto

»Jeg elsker Dodo. Og Frank Arnesen, der sang for! Det var bare stort,« husker René Sørensen, da han første gang hørte landsholdet synge linjen 'Som den lille store Claus, klapper vi med hatten, davs'.

»Vi fik kæmpe bestillinger. Jeg måtte tage lån i banken for at have råd til at starte en produktion op. Fætter BR købte blandt andet rigtig mange,« fortæller René Sørensen.

Salget af klaphatte er gået op og ned igennem årene. Det toppede under VM i 1986, men et par sløje landsholdsår efterfølgende fik banken til at lukke René Sørensens kassekredit.

»Men så vandt vi jo EM i 1992, og så havde jeg pludselig ikke hatte nok,« griner René Sørensen, der igennem tiden derfor har måttet have andet arbejde ved siden af for at få forretningen til at køre rundt.

»Jeg har fået job alene, fordi man har tænkt, at når jeg kan sælge en klaphat, så kan jeg sælge sand i Sahara.«

Igennem årene har han også kæmpet med konkurrenter, der har villet kopiere hans klaphat, men siden 2005 har han haft ophavsretten efter en sag ved Sø & Handelsretten i København, og i dag har han fået hjælp til at sælge klaphatten af firmaet Festbutikken.dk.

»Min kone syntes, det var pinligt, da vi var unge,« griner René Sørensen og tilføjer:

»Jeg har aldrig nødvendigvis været god til at sy. Jeg finder bare på underlige ting, og så kaster jeg mig helt Pippi Langstrømpe-agtigt bare ud i det.«

Se René Sørensen vise sin klaphat frem i videoen øverst.

