»Jeg husker det som værende længere tid,« lyder det med et grin fra Lars Højer Nielsen.

Den tidligere FCK-profil, der i dag er ansat som chefscout samme sted, kan prale af at være indehaver af en helt særlig landsholdsrekord.

I starten af 1993, et halvt år efter vi var blevet europamestre, fik han nemlig i en landskamp mod USA fire minutter på banen, hvilket ifølge DBUs officielle statistik gør ham til indehaver af rekorden for den korteste karriere på A-landsholdet (Han deler rekorden med AGF-spilleren Tommy Christensen, der i 1983 fik fire minutter mod Finland, red.).

Selv om Lars Højer Nielsen i 1990erne var en af Superligaens store profiler, så han aldrig sig selv som landsholdsspiller, og derfor husker han stadig sine få minutter i den rød-hvide-trøje som noget af det største i karrieren.

»Selvfølgelig er det en stor ting at blive udtaget til fodboldlandsholdet. Det har været noget af det, jeg har været allergladest for i min fodboldkarriere,« fortæller i dag 50-årige Lars Højer Nielsen.

Lars Højer Nielsen glæder sig med egne ord 'helt sindssygt' til slutrunden og har store forventninger til landstræner Kasper Hjulmands udvalgte. I den forbindelse fortæller han her om sin egen (korte) oplevelse i landsholdstrøjen.

»Der var en fuldstændig fantastisk stemning omkring landsholdet i 1993. Det var i den periode, at Richard Møller Nielsen steg gevaldig i graderne og gik fra udskældt til legende, efter vi havde vundet EM, så det var super spændende og inspirerende at spille og træne under ham,« husker Lars Højer Nielsen tilbage.

I 1993 var han del af det nystiftede FCK-hold, der i sin debutsæson vandt det danske mesterskab. Lars Højer Nielsen var en af holdets bærende kræfter og var kendt som en målfarlig midtbanespiller.

Som forberedelse til forårets VM-kvalifikationskampe tog landstræner Richard Møller Nielsen i januar 1993 de bedste spillere fra Superligaen med til en række træningskampe i USA, og her var Lars Højer Nielsen altså med på bænken, da Danmark spillede 2-2 med USA i en kamp på Sun Devil Stadium i Arizona.

»Jeg husker, at der blev scoret imod os, da jeg blev skiftet ind. Heldigvis mener jeg ikke, at jeg var involveret i scoringen,« mindes Lars Højer Nielsen sin landskamp, hvor han blev skiftet ind kort før slutfløjt.

»Det var det, man kaldte for ligalandsholdet i gamle dage. Jeg var med på to ture – en til USA og en til Asien – og fik også mere spilletid, men de eneste kampe, der ifølge DBU var officielle, var dem på USA-turen,« præciserer han sin landskamps-statistik.

Han har aldrig været nostalgisk omkring sine fodboldmeritter, og selvom han både fik sin landsholdstrøje og en amerikansk trøje med hjem fra landsholdsturen, så er det ikke noget, han har haft hængende fremme.

»Jeg har aldrig gået op i at have ting hængende på væggen eller liggende på loftet, så jeg skyndte mig at give dem videre til andre, der syntes, de var sjove at have,« forklarer Lars Højer Nielsen.

»De eneste trøjer, jeg har derhjemme, er dem, jeg har fået af min søn,« tilføjer han med henvisning til sin 26-årige søn Casper Højer, der netop er blevet solgt til den tjekkiske klub Sparta Prag efter flere sæsoner i AGF.

Lars Højer Nielsen måtte i sin karriere se midtbanen på landsholdet blive domineret af typer som Allan Nielsen, Kim Vilfort og ikke mindst Michael Laudrup og formåede derfor ikke at bide sig fast på 'det rigtige landshold'.

Det har han altid været afklaret med.

»Jeg tror aldrig, jeg var i spil til andet end ligalandsholdet. Det var en for kort karriere og få minutter til, at jeg i dag rigtig føler, at jeg var en del af landsholdet. Men en smule landsholdsfodbold blev det da til,« slutter Lars Højer Nielsen, der udover sin officielle kamp mod USA i dag kan glæde sig over flere ungdomslandskampe, der blandt andet gav en tur til OL i Barcelona i 1992.

