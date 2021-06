Videoen breder sig med fart, efter Nicklas Bendtner lægger den op 7. juni 2018. 'Stikker til landstræneren', 'Driller Hareide' og 'Stikpille til Hareide' lyder en flig af de mange overskrifter, det medfører.

Fire dage tidligere har Nicklas Bendtner sammen med blandt andre Andreas Bjelland fået kniven af Åge Hareide. De skal ikke med til VM, fordi landstræneren ikke regner med, at de kan blive klar til den første kamp mod Peru. De er skadede, lyder forklaringen.

Og dermed pirker videoen med Bendtner og Bjelland i fuld vigør ved netop den forklaring.

B.T.s EM-kommentator Åge Hareide mindes episoden og den efterfølgende virak, som fulgte med den daværende landstræners valg og fravalg til slutrundetruppen.

Bjelland var en stor del af holdet, der kvalificerede sig til VM i Rusland.

»De må lave, hvad de vil. Hvorfor de lavede den video, ved jeg ikke. Men det hæfter jeg mig ikke ved. Jeg behøver ingen video for at vide, at de var skuffede. Jeg ved, det var hårdt for dem,« siger Hareide i dag og fortsætter:

»Der er mange forskellige måder at vise skuffelse på, og for mig er det helt okay.«

Hareide var godt klar over, at det ville blive en historie i medierne. Det ville det blive, uanset hvem der var valgt fra, mener han. Men tilbage i 2018 måtte han trække en streg i sandet. Derfor fik B.T. blandt andet klar besked under et pressemøde efter den sidste kamp inden VM mod Mexico. Hareide gad det ikke mere. Han kunne ikke blive ved med at snakke om det i medierne, lød smældet en uge før Danmarks VM-premiere mod Peru.

»Jeg vidste, der ville komme en masse ud, for al fokus i Danmark var på os. Fravalget af spillere var en interessant sag for medierne. Det var ingen overraskelse for mig. Det er følelser. Det sætter gang i noget i befolkningen, for man kan finde nogen, der er enige, og dem der er uenige. Men skulle jeg blive ved med at kommentere på det, ville det gå ud over holdet. Det ville jeg ikke tillade,« siger Hareide nu.

Han vidste, det var en kedelig besked at give. Hareide skulle knuse en drøm – ligesom Kasper Hjulmand har gjort det inden sommerens EM. Så stort kan man godt slå det op, når det gælder en slutrunde med et landshold.

Nordmanden havde lagt mange tanker i, hvordan beskeden skulle overleveres. Spillerne skulle have den én og én i København på Hotel Clarion ved lufthavnen i Kastrup. Først var planen at give dem den i Sverige dagen efter testkampen mod brodernationen. Så gik overvejelsen på at gøre det på flyet, men den gik Hareide også væk fra, fordi spillerne så kunne sidde og ærgre sig over det på vej hjem.

Én mand nåede ikke med på Hotel Clarion, før han fik beskeden. Ved bagagebåndet i Kastrup Lufthavn nærmer Hareide sig Andreas Bjelland, da midterforsvareren ifølge Hareide ikke kunne komme med på hotellet på grund af travlhed. Og der får Bjelland beskeden, inden hans taske dukker op på rullebåndet.

»Han siger ikke så meget. Man ved jo, de er skuffede. Alle mennesker vil blive skuffet, når de bliver fravalgt til noget stort. Det er ikke en nem opgave, men det er en opgave, du må løse,« lyder det fra den tidligere danske landstræner.

Gør som B.T.s faste EM-kommentator Åge Hareide. Flag for Danmark under hele slutrunden!

At det blev lige netop ved bagagebåndet, var ikke så afgørende eller vigtigt for Åge Hareide.

»For mig er det lige så hård en besked at give, om det så foregik på toppen af et fjeld. Det spiller ingen rolle i situationen, hvor det er henne. At sige dét er noget af det hårdeste som træner.«

»Men du må træffe et valg. Og sådan er det også med en trup til en slutrunde. Man ved, det kun kommer hver andet år, så man ved, at man frarøver dem en god ting i livet.«

Den første besked er leveret. Der venter endnu tre knuste drømme på hotellet. En af dem er Nicklas Bendtners.

Ligesom med Bjelland var vurderingen, at Nicklas Bendtner ikke kunne blive sin skade kvit inden VM. Hareide var tidligt blevet tippet om den skade, der holdt Bendtner ude af slutrunden.

»Jeg vidste, han havde fået en skade i den sidste kamp i sæsonen for Rosenborg. Jeg kender tilpas mange mennesker i Trondheim til, at jeg hurtigt fandt ud af det. Og hvilken type skade det var. Han havde været til behandling i København og trænet for at kunne nå til VM. Men på tidspunktet for VM-udtagelsen var han ikke klar nok efter vores stabs mening. Og det måtte jeg forholde mig til,« lyder det fra Hareide.

Da beskederne var blevet leveret, spurgte Hareide, om der var nogen, der havde noget at sige. Foran stolerækkerne fyldt med glade holdkammerater og en lille håndfuld knuste landsholdsdrenge bad Bendtner om at få ordet. Den store angriber rejste sig op og ønskede holdet held og lykke i Rusland.

»Det var en overraskende gestus fra Nicklas Bendtner. En vældig fin én. Når man ser på Nicklas' historie, bliver det negative trukket frem, men der er også mange positive sider af ham som person. Det kom til udtryk her.«

Bendtner var en del af holdet, der tævede Irland 5-1 i VM-playoffkampen, der sendte Danmark til VM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Bendtner var en del af holdet, der tævede Irland 5-1 i VM-playoffkampen, der sendte Danmark til VM. Foto: Liselotte Sabroe

Beslutningen skulle træffes, og det medførte masser af debat og lige så meget drama med videoen af Nicklas Bendtner og Andreas Bjelland trænende sammen, en pressemeddelelse fra Bjelland og Bendtners udtagelse til Rosenborgs kampe midt under VM.

Men Hareide var ikke så meget i tvivl om selve beslutningen om at lade de to blive hjemme.

»Jeg måtte læne mig op ad lægerne og fysioterapeuterne – kunne de blive klar? Hvor lang tid tog det?«

»Klog af skade fra tidligere nævnte Jon Dahl Tomasson (assistenttræner, red.) for mig, at Danmark havde rigtig mange skadede spillere med til EM i 2000 i Holland og Belgien. Det gav ikke gode nok træninger, for vi ville meget gerne have to friske hold,« forklarer Hareide.

Og han har den dag i dag intet at sætte på de to profilers reaktion på at blive vraget.

»Det er menneskeligt at være skuffet og at være uenig. Det er en del af fodbolden. Det er en del af en fodboldtræners hverdag at glæde og skuffe spillere.«