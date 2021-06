En drømmekasse, et enormt drop og et kontroversielt straffespark var nogle af ingredienserne i gyseren mellem Danmark og Rusland.

Mikkel Damsgaard bragte Danmark foran i første halvleg, mens Yussuf Poulsen trillede bolden i det russiske mål i anden halvleg efter en gave fra en russisk forsvarsspiller.

Et diskutabelt straffespark bragte Rusland tilbage i kampen, MEN SÅ KOM ANDREAS CHRISTENSEN OG KANNONEREDE BOLDEN I DET RUSSISKE MÅL!

Du kan se alle mål og højdepunkter øverst i artiklen.

Kæmpe dansk jubel! Foto: Mads Claus Rasmussen

Kort efter sparkede Joakim Mæhle Danmark yderligere i front og cementerede en stensikker 4-1 sejr til Danmark.

Den sender de rødhvide direkte i ottendedelsfinalen efter en aften, hvor alle følelser var i spil, da et dansk avancement afhang af Belgiens kamp mod Finland.

Belgierne fik sent åbnet for scoringstavlen, men endte med at vinde 2-0, og derfor bliver Danmark nummer to i gruppen.

Danmark skal spille ottendedelsfinale på lørdag mod Wales i Amsterdam.