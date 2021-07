Den danske midtbanekriger Pierre-Emile Højbjerg leverede en mandfolkepræstation, da det danske landshold vandt 2-1 og sikrede sig en plads i semifinalen ved EM.

Umiddelbart efter slutfløjt måtte han have det hele ud.

Det kan man se på billeder i sekunderne efter, dommeren fløjtede for sidste gang.

Her brød den danske Pierre-Emile Højbjerg ganske enkelt sammen.

Hurtigt kom en række af holdkammeraterne til for at omfavne Højbjerg.

Efter kampen takkede Højbjerg for den massive støtte, landsholdet har oplevet under EM.

»Til alle danskere derude og til min familie derhjemme: Vi gør det for jer! Jeg elsker det her. Det er bare fedt, bekræftende og motiverende at se fansene. Den måde, alle i Danmark tror på os. Alt det, vi får, det prøver vi at give noget tilbage af,« sagde han til DR.

En af dem, som løb hen til den rørte Højbjerg, var en skrigende Thomas Delaney, som scorede Danmarks første mål på et hovedstød.

Kampen endte 2-1. Og her sad Danmark på store dele af spillet i første halvleg, hvor det stod 2-0 ved pausen.

Det andet mål blev signeret af Kasper Dolberg på et guddommeligt oplæg af Joakim Mæhle.

I anden halvleg pressede Tjekkiet voldsomt på.

Og hurtigt blev det til en reducering ved den tjekkiske topscorer Patrik Schick.

Derfor var der for alvor nerver på i løbet af anden halvleg. Men det danske hold klarede presset og skal nu i semifinalen.

Den er mod enten England eller Ukraine på Wembley onsdag.