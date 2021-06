Hele Danmark er ved at bage op til klokken 18.

Her møder de rød-hvide storfavoritterne fra Belgien i en kamp, der potentielt kan blive ikonisk.

Det er nemlig første gang, at det danske landshold skal i aktion efter lørdagens traumatiske kamp mod Finland, hvor Christian Eriksen kollapsede på græsset midt i opgøret.

Fælledparken – der omringer Danmarks nationalstadion – er et af de steder, hvor der lige nu bliver pyntet op til den store kamp.

Her bliver der blandt andet fremstillet en kæmpe landsholdstrøje af plastik. Arbejdet har dog været forstyrret af blæsevejr og dårlige pløkker, men det slår næppe de danske fans ud.

»Det er for at hylde holdet for deres heroiske indsats – efter det der skete med Christian Eriksen,« forklarer Event & bookingkoordinator Ronja Louise Siesing.

Christian Eriksen, der nu skal have indopereret en hjertestarter, har siden lørdag været indlagt på Rigshospitalet. Hans hjerte stoppede faktisk med at slå på Parkens græstæppe, men takket være en heltemodig indsats fra læger, redningsfolk og holdkammerater er han stadig iblandt os.

Den 29-årige Inter-spiller bliver også hyldet i aften i Parken.

Der varmes op til braget mellem Danmark og Belgien i Fælledparken her til eftermiddag. Martin Kring (tv.) har forberedt et flag. Foto: Pernille Magaard Bøgh Vis mere Der varmes op til braget mellem Danmark og Belgien i Fælledparken her til eftermiddag. Martin Kring (tv.) har forberedt et flag. Foto: Pernille Magaard Bøgh

»Vi sender en hyldest til Christian inde på stadion i det 10. minut, men vi vil også vise vores støtte til holdet, som virkelig har brug for denne her ekstra støtte nu,« siger hun.

Hos Martin Kring – der også varmer op til opgøret i Fælledparken – er der ingen tvivl om, at aftenens kamp bliver en, man husker.

»Jeg tror absolut, at spillerne stadig er påvirket. Der er en ikke i den trup eller omkring holdet, der ikke er påvirket, tror jeg,« siger han og henviser også til det 10. minut, hvor hele Parken vil rejse sig og klappe ad Christian Eriksen.

»Det bliver sikkert meget følelsesladet.«

Selvom det er verdensranglistens nummer et, der kommer på besøg i København, tror han på et godt udfald for danskerne.

»Noget i maven siger 1-1. Danmark og Belgien kan begge bruge det resultat. Jeg tror, at den bliver uafgjort, og at det bliver en stærk kamp derudover på banen,« siger Martin Kring.

»Jeg tror på, at vi kan hive en stor præstation ud af hatten. Det er der også brug for mod Belgien.«

Belgierne vandt deres åbningskamp mod Rusland 3-0, mens Danmark tabte 0-1 til Finland.