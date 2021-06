Den bliver stadig betragtet som en af de største danske landskampe nogensinde, også for dagens #flagfordanmark-vinder.

Det var 5. juni i 1985, hvor alt gik op i en højere enhed, og en tætpakket Idrætsparken i København lagde græstæppe til braget mellem Danmark og Sovjetunionen.

I et hav af røde og hvide farver vandt Danmark 4-2 på mål scoret af Preben Elkjær og Michael Laudrup, og kampen står stadig den dag i dag som en af den slags landskampe, man bare aldrig glemmer.

Det gør dagens #flagfordanmark-vinder, Lars Søndergaard, heller ikke.

Lars Søndergaards billede. Foto: Privat Vis mere Lars Søndergaards billede. Foto: Privat

Han har sågar foreviget den historiske kamp hjemme i sin stue takket være et røverkøb i en genbrugsbutik.

»Jeg har fundet dette fantastiske og legendariske billede fra Danmark-Sovjetunionen i 1985 i en genbrugsbutik for ti kroner. Ned med Mona Lisa og op med roliganrammen på væggen,« lyder det fra Lars Søndergaard, der fandt billedet i butikken for en måneds tid siden.

»Jeg er hyppig gæst i genbrugsbutikker, og jeg kiggede på gallerivæggen, hvad jeg sjældent gør, og så hang det helt nederst i hjørnet,« fortæller Lars Søndergaard, der har vundet en landsholdstrøje og et halstørklæde.

Udover det fine billede fra kampen i 1985 samler Lars Søndergaard også på en del andet roliganudstyr, herunder autografer fra 1986, klaphatte og plakater.

Lars Søndergaard. Foto: Privat Vis mere Lars Søndergaard. Foto: Privat

Vil du også gerne vinde fede EM-præmier?

Som en del af dækningen af EM-slutrunden har B.T. og DBU lanceret kampagnen #flagfordanmark, der skal få danskerne til at vise deres støtte til landsholdet – læs her, hvordan du kan vinde kampbilletter.

Konkurrencen går ud på at vise den mest kreative måde at flage for Danmarks landshold. Alle bidrag er med i B.T.s daglige konkurrence om en landsholdstrøje og et tørklæde.

De bedste og mest kreative bidrag er også med i B.T.s hovedkonkurrence om billetter til en VM-kvalifikationskamp i Parken.

Her kan du se et udvalg af dagens andre fine billeder

Alva. Foto: Privat Vis mere Alva. Foto: Privat

Alva på syv år har taget klaphatten på og er helt klar til kampen lørdag.

Og så er der familien Prause, der virkelig giver den gas til EM og hepper på Danmark.

Marianne Prause har sendt det fine billede af familien ind til #flagfordanmark.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Landsholdet har brug for din hjælp. Flag på den vildeste og mest kreative måde – hjælp med at gøre Danmark rød og hvid under EM!

Del dine bedste, sjoveste og mest kreative flagbilleder og -videoer med B.T., og vind fede præmier! Send til flag@bt.dk.

Og så har Jakob Schiøth sat sig godt til rette til kampen.