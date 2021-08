Det var formentlig en stor oplevelse for den 39-årige nyrepatient Danny Bailey, da han overværede EM-finalen mellem England og Italien på Wembley 11. juli.

Også selvom britens hjemland tabte finalen efter en dramatisk straffesparkskonkurrence.

Desværre blev Danny Bailey smittet med coronavirus på stadion – selv om han var fuldt vaccineret. Det har fået fodboldfanens familie og venner til at advare om sygdommen.

Turen på stadion fik fatale konsekvenser for briten, der døde omkring to uger senere efter en hård kamp mod virusset, skriver Mirror.

Danny Bailey døde med coronavirus – selv om han var fuldt vaccineret, da han overværede EM-finalen på Wembley. Foto: LEE SMITH Vis mere Danny Bailey døde med coronavirus – selv om han var fuldt vaccineret, da han overværede EM-finalen på Wembley. Foto: LEE SMITH

Danny Bailey var en populær Arsenal-fan, der på grund af en nyretransplantation som teenager var på såkaldte immunsupprimerende midler, som hæmmer kroppens immunsystem, så kroppen ikke afstøder det nye organ.

Derfor var han også klassificeret som sårbar.

»Efter transplantationen, tror jeg, han altid så sig som værende på lånt tid. Alt var en bonus, så han levede livet til fulde.«

»Du kan sige, han løb en risiko ved at tage på Wembley. Men du kunne aldrig overtale Danny til ikke at gøre noget, han havde lyst til at gøre,« fortæller Baileys gode ven Mike Televantou til Daily Mail.

Vennen fortsætter med en advarsel til andre.

»Vær opmærksom på, at der stadig er en risiko forbundet med covid-19. Det er ikke forsvundet, selvom tingene åbner op.«

Mike Televantou har efterfølgende oprettet en indsamling for at hjælpe familien med at klare begravelsesomkostningerne. På blot en uge er der samlet over 10.000 pund ind – omkring 90.000 danske kroner.

Familien har besluttet, at overskydende penge fra indsamlingen skal doneres til Lister Hospital Renal Unit, der udover at udføre Danny Baileys transplantation flere gange reddede hans liv.