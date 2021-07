De ved næsten ikke, hvad de skal sige om ham længere.

Prins Joakim af Fodbolddanmark, superbacken Mæhle, bliver ganske enkelt ved med at skabe den ene episke vanvids-stund efter den anden ved dette magiske EM for Danmark.

Mod Tjekkiet tilførte han en af de vildeste assister set ved dette EM til sin høst i denne slutrunde, som også tæller to flotte scoringer. Og vi taler altså om en back på 24 år, som fik landsholdsdebut i september sidste år.

»Det er bare så skønt at se. Han gør det mod en af deres bedste spillere, Coufal, som han får sat, og den måde bare at tjatte den med ydersiden,« siger en imponeret Kasper Hjulmand om Mæhles perfekte yderside-indlæg, som landede for fødderne af Kasper Dolberg, som scorede sikkert til 2-0 i Danmarks sejr over Tjekkiet i EM-kvartfinalen.

»Jeg tror al snak om, at man skal være venstrebenet for at være venstre back forstummer. Han gjorde det godt,« siger landstræneren.

Thomas Delaney fortæller, at han nærmest var vantro efter kampen over, at Mæhles indlæg var leveret med en fræk yderside ala Luka Modric.

»Jeg var henne efter kampen og spørge Mæhle, om det virkelig var med ydersiden. For jeg var ikke helt sikker,« siger Delaney, og holder en lille kunstpause, inden han går over i en lovprisning af sin unge medspiller:

»Han er en dejlig spiller. Hold kæft han kan spille bold! Og igen i dag viser han det. Og Dolberg var på pletten. Der er momenter i vores spil, hvor vi er virkelig dygtige - også i dag selvom det ikke var vores bedste kamp. Det var et lidt pænere mål end mit, men de tæller alle sammen,« griner Delaney, som rigtig nok scorede 1-0-målet på et faktisk ganske glimrende hovedstød.

Næste opgave for Mæhle, Hjulmand og Delaney: EM-semifinale på Wembley på onsdag!