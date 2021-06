End ikke et hjertestop hos en spiller var nok til at stoppe landskampen mellem Danmark og Finland lørdag aften.

Efter genoplivningen af Christian Eriksen på banen blev det danske landshold af UEFA stillet over for det ultimatum at vælge imellem at spille kampen til ende kort efter eller genoptage dysten søndag klokken 12.

Det endte som bekendt med den første løsning, og dagen derpå lød det fra både fodbolddirektør i DBU Peter Møller og landstræner Kasper Hjulmand, at kampen ikke burde være blevet spillet samme aften, hvor spillerne på nært hold var øjenvidner til næsten at miste deres holdkammerat og ven.

På pressemødet kom Kasper Hjulmand også ind på, hvad landsholdsspillerne foretog sig, da de vendte tilbage til landsholdslejren i Helsingør.

»Vi satte os ind i et fælleslokale og fik lidt at spise. Der var jo en masse snak, og det er også noget af det, jeg hæfter mig ved. Hvor åbne spillere og stab er – de sidder og snakker om, hvad de oplevede. Og lytter til hinanden, fordi vi har forskellige oplevelser, og vi knytter også den oplevelse fra i går til nogle andre ting, som minder os om nogle ting,« siger Kasper Hjulmand og fortsætter:

»Vi har måske mistet nogen, som ligner det her, og som kommer op igen. Det sidder de og snakker om, og så kommer krisepsykologerne og starter en lille seance, hvor vi så forsøger at fortælle vores oplevelse med det. Vi prøver at fortælle om, hvordan vi hver især har det med det og kan deale med det. Og så var der lidt om, hvad programmet er for i dag. Det var sådan set det. Nogle forsøgte så at få lidt søvn, og nogle sludrede lidt videre,« lyder det fra Kasper Hjulmand.

Han har sammen med resten af landsholdet talt med Christian Eriksen søndag, og fra hospitalssengen var beskeden til de berørte landsholdsspillere klar:

»Christian ønsker, at vi skal fortsætte med at spille, så det vil vi gøre. Vi vil spille for Christian,« pointerer Hjulmand.

Landsholdet vil genoptage træningen mandag.