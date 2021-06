Christian Eriksen har nogle hårde uger og måneder foran sig, efter han har fået indopereret en hjertestarter.

Den danske landsholdsstjerne har været indlagt på Rigshospitalet siden lørdagens uhyggelige kollaps i Parken, men han er stabil og rask, og han har allerede besøgt sine holdkammerater i landsholdslejren i Helsingør fredag.

Nu venter et nyt liv for Eriksen med en såkaldt ICD. Den lille avancerede pacemaker giver Eriksen en sikkerhed i forhold til sit helbred, men også helt nye og store beslutninger at træffe.

I Serie A er reglerne klare for Christian Eriksen. Her må man ikke spille med en ICD, og det står ikke til at ændre. Derfor skal han altså finde en ny klub, hvis han beslutter sig for at fortsætte karrieren.

Foto: Søren Bidstrup Vis mere Foto: Søren Bidstrup

Men spekulationerne er allerede i gang i og omkring Inter, hvor Christian Eriksen har kontrakt.

»Vi ved endnu ikke, om Eriksen kommer til at have den permanent. Vi ved ikke, om det er en midlertidig løsning. Det er ikke sikkert. Jeg har talt med nogle læger, og de siger, at de først skal finde ud af, om ICD'en skal sidde der resten af hans liv eller ej. Det eneste sikre er, at hvis ICD'en er permanent, kan han ikke spille i Inter,« siger Carlo Angioni, der dækker Inter tæt for Gazzetta dello Sport.

Det er lige nu det helt store samtaleemne i Italien, hvorvidt Christian Eriksen vil beholde sin ICD, da det altså er ensbetydende med et farvel til Serie A. B.T. har talt med Hjerteforeningens forskningschef, Gunnar Gislason, der fortæller, at normen i Danmark er, at når man har fået en ICD, er det for at beholde den permanent

»Det er ikke en midlertidig løsning,« siger Gunnar Gislason og fortsætter:

Foto: Søren Bidstrup Vis mere Foto: Søren Bidstrup

»Det er sjældent, at folk får opereret en ICD ud igen. Når det sker, er det ofte, fordi folk har svært ved at leve med tanken om, at de har den her maskine inde i kroppen. Det kan også være, at den afgiver stød, hvor det er upassende. Eller folk føler ubehag ved den.«

Christian Eriksen kommer ikke bare til at skulle tage stilling til en masse ting i den kommende tid. Han skal også snakke med masser af mennesker. Først om en måned skal han ifølge B.T.s oplysninger tilbage til Milano.

Fredag var han på besøg på Hotel Marienlyst, der er Danmarks EM-lejr. Han bliver efter planen i Danmark i den kommende måneds tid, og her vil han også få prominent besøg.

»Giuseppe Marotta (Inter-direktør, red.) og chefen for lægestaben venter på, at de kan flyve til København. Inter vil gerne være tæt på deres spiller, så de venter på, at de får lov til at komme og se ham. Men Marotta og Dr. Piero Volpi vil til Danmark for at se Eriksen og tale med ham, så det ikke bare er på telefon eller Whatsapp. Så måske i morgen, i overmorgen eller i næste uge vil de tage til Danmark,« siger Carlo Angioni.

Inter venter på nyheder og gerne bedre nyheder. Men de ved, at situationen er meget svær lige nu Carlo Angioni

Ifølge Gazzetta dello Sport skal Christian Eriksen 'om fire-fem uger gennemgå nye test, der vil afgøre, om risikoen for arytmi kan korrigeres på nogen måde', mener den italienske avis at vide.

Avisen spekulerer også i, at Eriksens ICD kan fjernes igen, hvis tests i Milano er gode. Det er ikke noget, som Hjerteforeningens forskningschef, Gunnar Gislason, kan forestille sig. Det er ikke sådan, det foregår i Danmark, når en pacemaker først indopereres.

Men Inter og italienerne klamrer sig til håbet om, at Christian Eriksen ikke allerede må sige farvel til Serie A efter bare halvandet år.

»Inter har sine udfordringer nu, fordi de betalte 20 millioner euro for Eriksen sidste år. Eriksen blev undervejs også en vigtig spiller. De venter på nyheder og gerne bedre nyheder. Men de ved, at situationen er meget svær lige nu,« siger Carlo Angioni.

Situationen er svær for Inter, men for Christian Eriksen betyder en ICD på ingen måde, at karrieren betyder at være overstået. Hollandske Daley Blind, der også spiller med ved EM, har samme apparat indopereret. Han spiller for Ajax, og det er ikke et problem.

Men i Italien er det altså udelukket at spille i Serie A med den avancerede pacemaker, da der er tale om kontaktsport. Så Christian Eriksen kan sidde over for en beslutning om, hvorvidt han så vil skifte klub for at fortsætte karrieren.

Uanset hvad er den kommende måned afsat til afslapning i Danmark. Det er præcis, hvad lægerne anbefaler ved en ICD-operation. Derfor vil der derefter komme en periode med genoptræning efter at have holdt sig i ro i en måneds tid, vurderer Gunnar Gislason.

»Man vil ikke have for meget bevægelse omkring armen. Den skal nå at sætte sig fast, og elektroden må ikke rykke sig. Derfor anbefaler man, at man ikke må løfte armen over skulderen i en periode. Efter cirka en måneds tid må man starte genoptræning. I de første to uger, hvor man har operationsar, skal det hele lige sætte sig, så der ikke kommer blødninger,« siger Hjerteforeningens forskningschef.

Hvad end Christian Eriksen træffer den ene eller anden beslutning, er det i hvert fald sikkert, at hans liv ændrer sig efter den skræmmende episode. Heldigvis har han det vigtigste i behold.