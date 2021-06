Christian Eriksens kæreste, Sabrina, overværede Christian Eriksens kollaps i Parken.

Siden da har hun holdt sig ude af søgelyset og bare været ved Christian Eriksens side.



Men nu bryder hun for første gang tavsheden, og det gør hun over for det italienske medie La Gazetta dello Sport.



Til det italienske medie forklarer hun planerne for familien om at tilbringe masser af tid sammen i de kommende uger. Og yderligere beroliger Sabrina om Eriksens tilstand.

FILE PHOTO: Danish footballer Christian Eriksen gives a thumbs-up at Rigshospitalet, where he is treated after he collapsed during a UEFA Euro 2020 game on Saturday, in Copenhagen, Denmark, in this picture obtained from social media. Picture published June 15, 2021. Danish Football Association/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.NO RESALES.NO ARCHIVES./File Photo Foto: DANISH FOOTBALL ASSOCIATION Vis mere FILE PHOTO: Danish footballer Christian Eriksen gives a thumbs-up at Rigshospitalet, where he is treated after he collapsed during a UEFA Euro 2020 game on Saturday, in Copenhagen, Denmark, in this picture obtained from social media. Picture published June 15, 2021. Danish Football Association/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.NO RESALES.NO ARCHIVES./File Photo Foto: DANISH FOOTBALL ASSOCIATION

»Chris (Christian Eriksen, red.) har det godt. Nu er vi her, og vi har bare brug for lidt hvile og ro,« lyder det kortfattet, men klart til det italienske medie.



Yderligere fremgår det, at familien nu skal tilbringe det næste stykke tid i Odense for at komme helt ned i gear.

Lørdag kom det frem, at Christian Eriksen var blevet udskrevet fra Rigshospitalet efter sit kollaps i Parken under første EM-kamp mod Finland.

Herefter offentliggjorde DBU, at han var kørt fra hospitalet for at besøge landsholdskammeraterne i Helsingør, hvor han fik lov til at spise frokost med dem og give dem en hilsen med på vejen. Han ankom til lejren med sin søn i hånden.

FILE PHOTO: Soccer Football - Euro 2020 - Group B - Denmark v Finland - Parken Stadium, Copenhagen, Denmark - June 12, 2021 Denmark's Christian Eriksen during the match Pool via REUTERS/Hannah Mckay/File Photo Foto: HANNAH MCKAY Vis mere FILE PHOTO: Soccer Football - Euro 2020 - Group B - Denmark v Finland - Parken Stadium, Copenhagen, Denmark - June 12, 2021 Denmark's Christian Eriksen during the match Pool via REUTERS/Hannah Mckay/File Photo Foto: HANNAH MCKAY

Tiden i Odense byder også på nogle afgørende uger for landsholdsspilleren, hvis fodboldfremtid bliver klarlagt den kommende tid, det skriver det italienske medie yderligere.

La Gazetta dello Sport mener at vide, at Eriksen er ved at lægge en plan for de kommende uger i samarbejde med Inter.

Helt konkret skriver mediet, at Inters lægepersonale angiveligt har anmodet DBU om at få fuld indsigt i Eriksens lægejournaler fra Rigshospitalet.

Klubbens ledelse kræver nemlig, at danskeren skal igennem stort set de samme undersøgelser og hjertetest, som han netop har gennemgået den seneste uges tid, før man kan fortsætte med at finde ud af Eriksens fremtid.