Der er gået to uger, siden Christian Eriksen fik indopereret en ICD-enhed og kunne forlade Rigshospitalet.

Første stop var at tage forbi sine holdkammerater på Marienlyst Strandhotel i Helsingør, hvor han med sine børn og kæresten, Sabrina Kvist Jensen, fik hilst på de andre landsholdsspillere.

Herfra hed det så direkte hjem til huset i det fine Hunderup-kvarter i Odense, hvor han har opholdt sig siden.

Det var også i den store rødstensvilla, at der var tanker om et besøg fra Inters præsident, Beppe Moratta, sportsdirektør, Piero Ausilio, samt klublæge, Piero Volpi, men det har aldrig fundet sted, og det kommer ifølge B.T.s oplysninger heller ikke til at ske.

De høje Inter-herrer har besluttet, at deres danske stjernespiller og familien skal have så meget ro som muligt til at komme sig over den forfærdelige oplevelse at få et hjertestop under en fodboldkamp, og i klubben mener man, at der er masser af tid til alt muligt andet, når Christian Eriksen vender tilbage til Milano.

Det gør han nemlig snart.

Inter påbegynder træningen frem mod den nye sæson 8. juli, og planen er, at Christian Eriksen i dagene omkring 10. juli vil tage tilbage til Milano, hvorefter den helt store beslutning om fremtiden skal tages.

I øjeblikket er der dialog om den mellem klubben og danskerens agent, Martin Schoots, men fokus er på ikke at involvere Christian Eriksen endnu for at give ham den nødvendige ro.

Men at der er meget at snakke om, er indiskutabelt.

Vigtigste emne er, om Christian Eriksen kan og vil fortsætte sin karriere, og om han overhovedet må spille videre i Italien, hvis de første betingelser falder ud til den fordel.

Italiensk fodbold har protokollen Cocis 2017, som indeholder en regel om, at der ikke kan gives tilladelse til at dyrke kontaktsport som fodbold, hvis man har indopereret en ICD-enhed som Christian Eriksen.

»Omkring tildelingen af egnethed til sportsudøvelse i Italien er vi meget mere forsigtige og strenge. En ukontrolleret bold eller en tackling kan deaktivere den mekanisme, der giver et elektrisk stød i tilfælde af hjertestop,« sagde professor Enrico Castellacci til avisen Il Messaggero dagen efter Eriksens operation. Castellacci var landsholdslæge for Italien ved VM i 2006 og sidder i dag som præsident for læger i fodboldbranchen.

Christian Eriksen forventes tilbage i Milano i dagene omkring 10. juli. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Selv hvis den del med reglen om at spille i Italien skulle løse sig, vil der gå lang tid, før Christian Eriksen kommer tilbage på det velkendte høje niveau, og derfor har den italienske mesterklub hentet en afløser i Hakan Calhanoglu i den rivaliserende klub AC Milan.

Inters sportsdirektør, Piero Ausilio, bekræfter torsdag over for Gazzetta dello Sport, at den tyrkiske landsholdsspiller er en direkte erstatning for Christian Eriksen, men Ausilio påpeger samtidig, at klubben har masser af tålmodighed med danskeren.

»Vi er som klub forpligtede til at være klar. Vi venter på Eriksen, vi ved, at det bliver en lang rejse, og vi er tætte på ham. Vi giver ham al tid, og vi håber, at han kan komme tilbage og gøre, hvad han gjorde. Men vi er Inter, og vi må også tænke på klubbens bedste, og her dukkede muligheden for Calhanoglu op,« siger Piero Ausilio.

En sportsdirektør, der alligevel ikke vil besøge Christian Eriksen i Danmark, men snart får ham at se i klubben.