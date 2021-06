Christian Eriksen er tæt på at kunne lade sig udskrive fra Rigshospitalet.

Danskerens planlagte indgreb er overstået, og forventningen er, at han kan forlade sin hospitalsseng inden for de næste 24 timer.

Formentligt allerede fredag.

Det fortæller centrale italienske kilder til B.T.

Eriksen blev hyldet i Parken torsdag. Foto: Friedemann Vogel / POOL Vis mere Eriksen blev hyldet i Parken torsdag. Foto: Friedemann Vogel / POOL

Herfra venter næste skridt i danskerens plan, og den første tid kommer til at blive brugt i Danmark, som B.T. forstår det.

Her vil Eriksen bruge tiden på at hvile sig og komme sig efter sit hjertestop og efterfølgende indgreb. Og så er det forventningen, at han skal tilbage til Milano inden for en måneds tid, hvor danskerens arbejdsgiver Inter vil stå for sine egne medicinske undersøgelser.

Efter det store chok i Parken lørdag, hvor den danske landsholdsspiller faldt om med hjertestop, har danskeren været indlagt på Rigshospitalet.

Her har han været underlagt en lang række undersøgelser, og senere stod det klart, at han skulle undergå en operation for at få indopereret en ICD-enhed - en form for hjertestarter. Dét indgreb er altså nu overstået.

Eriksen, der selv har meldt, at han har det okay efter omstændigheder, står dog stadig overfor en uvished. En uvished, som landstræner Kasper Hjulmand satte ord på.

»Vi er jublende lykkelige over, at han stadig har det godt. Men alt er jo ikke godt. Christian skal igennem nogle svære uger, og vi ved ikke, hvad der venter. Det eneste, vi kan sige er, at vi er der for ham. Men hold fast, hvor det hjælper, at vi kan se ham smile,« lød det fra den danske landstræner.

Torsdag aften kunne Eriksen følge med fra Rigshospitalet blot 800 meter fra Parken, hvor han kunne se 25.000 tilskuere hylde ham i EM-kampen mod Belgien.

Her blev danskeren æret i det 10. minut med stående klapsalver fra hele stadion - inklusiv spillerne selv, der stoppede opgøret for at klappe med.

Inden da havde det ellevilde publikum overværet en forrygende start af Danmark, der blæste Belgien af banen.

Desværre for danskerne viste Yussuf Poulsens åbningscoring sig ikke nok - for da Kevin De Bruyne kom på banen, ændrede kampen karakter.

Og så vandt Belgien 2-1 i et opgør, hvor Eriksen var på alles læber før, under og efter.