Bookmakerne, eksperterne og flere af de store medier ude i Europa er ikke i tvivl: Danmark er blandt de varmeste outsidere til at tage EM-titlen.

Danmark er på hjemmebane i gruppespillet, har kun tabt to kampe på snart fem år og ligger nummer ti på FIFAs verdensrangliste. Det er iøjnefaldende.

Men spørger man Christian Eriksen og Simon Kjær, så prøver de at mane til besindighed i forhold til snak om et muligt dansk EM-guld.

»Er alle lande ikke det? På den måde, at man enten er favorit eller lidt udenfor som en dark horse. Favoritrollen eller underdog-rollen, vi har fået, er vel kommet, fordi vi har leveret nogle gode resultater og spillet noget fodbold, der var værd at se,« siger Christian Eriksen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Han uddyber sit svar spørgsmålet om, hvordan de har det med troen på Danmark som en farlig dark horse ude i Europa, som han fik på pressemødet i Parken inden Finland-kampen:

»Vi har vundet nogle kampe, som vi tager med. Selvfølgelig har vi en masse selvtillid, men at gå hen og vinde er noget, vi tager, når vi kommer så langt. Jeg vil stadig mene, at der er en del bump, vi skal over først. Nu må vi se, hvor langt vi kommer,« siger Eriksen.

Simon Kjær holder også igen med at hype sit eget holds EM-muligheder.

»Vi fik at vide af vores kære landstræner i dag, at vi skal tage en kamp ad gangen. Jeg tror, det bliver meget vigtigt, at vi har det mindset. Man kan nemt drømme stort om fremtiden. Det har vi selv været til at skubbe til,« siger landsholdsanføreren, og fortsætter:

»Vi tror sindssygt meget på os selv. Lige nu er det én dag ad gangen og én kamp ad gangen, så må vi se, hvor langt det rækker. Vi glæder os.«

Danmarks første EM-kamp mod Finland i Parken starter klokken lørdag 18. Kampens kan følges LIVE her på B.T., hvor du også kan få reaktioner og domme over danskerne.