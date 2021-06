Det er billedet, som hele fodboldverdenen har ventet på: En smilende Christian Eriksen i sygesengen på Rigshospitalet med tommelfingeren i vejret. Jeg er o.k.!

Billedet, som den danske landsholdsstjerne lagde ud på Instagram i tirsdag morgen med beskeden om, at han har det godt – omstændighederne taget i betragtning – har da også fået folk og følgere til at reagere med et antal likes, som slår alle rekorder i Danmark.

I skrivende stund, under to døgn efter Eriksen lagde billedet af sig selv ud på Instagram, har opslaget fået 6,3 millioner likes og flere end 221.500 kommentarer. Det forbløffer 'den danske Instagram-konge' Anders Hemmingsen.

»Det er helt sindssygt. Jeg har aldrig set noget lignende før, i hvert fald ikke med et opslag fra en dansk profil. Det er noget, der sker meget sjældent. Mine følgere har også fulgt med i udviklingen af antal følgere, han har fået, og har sendt billeder til mig med opdateringer af tallene,« siger Anders Hemmingsen, som også er B.T.s ekspert i sociale medier.

»Den slags episoder og begivenheder giver en fællesskabsfølelse. Folk viser deres støtte, og vil gerne vide, om han er o.k., og vise deres støtte til ham. De har jo været nervøse, så de tilkendegiver, at de er glade for beskeden. Kan man andet end at være glad og like det?« lyder det fra Anders Hemmingsen hvis populære Instagram-profil har 1,1 millioner følgere.

Foruden de mange likes på sit seneste opslag har Christian Eriksen også fået omkring 1,7 millioner ekstra følgere, siden EM startede, så han nu har 3,7 millioner følgere.

Til sammenligning har Caroline Wozniacki 1,4 millioner følgere, mens en af Danmarks helt store Hollywood-stjerner i Nikolaj Coster-Waldau har knap tre millioner følgere.

Blandt de mange tusinde hilsner til Christian Eriksen fra blandt andet tidligere klubber, nuværende og tidligere holdkammerater og alverdens fans kan man i flæng nævne: Harry Kane, Romelu Lukaku, Clarence Seedorf, Daniel Agger, Jan Vertonghen, Raphaël Varane, Gianluigi Buffon, Mads Langer, Kevin Magnussen, Pilou Asbæk – og listen fortsætter.

Foto: CATHERINE IVILL Vis mere Foto: CATHERINE IVILL

Så der er ingen tvivl om, at når man ser på tallene, er det tydeligt, at fodboldfans og andre verden over følger situationen omkring den fynske fodboldhelt nøje.

Det er da også kun få dage siden, at den danske landsholdsstjerne faldt forover midt i EM-kampen i Parken mod Finland. Hans hjerte havde sat ud, og chokket bredte sig fra København til resten af verden.

Men den danske verdensstjerne klarede den livstruende situation med hjælp fra lægerne i Parken og sine holdkammerater og er nu indlagt på Rigshospitalet, hvorfra han altså tirsdag morgen for første gang kommenterede på chokket lørdag aften.

»Hej allesammen, stort tak for jeres søde og utrolige hilsner og beskeder fra hele verden. Det betyder meget for mig og min familie. Jeg har det fint – omstændighederne taget i betragtning. Jeg skal fortsat have foretaget nogle undersøgelser på hospitalet, men jeg er ok. Nu vil jeg heppe på gutterne på landsholdet i de kommende kampe. Spil for hele Danmark. Bedste hilsner, Christian,« lyder beskeden fra Christian Eriksen på Instagram.