Når de sidder ved bordet i landsholdslejren, mangler der en. Og det kan mærkes.

»Nu sad jeg og nogle af de andre ved samme bord som ham. Hans plads er der stadig, og han mangler hver dag. Vi gør det her for ham, og han betyder meget for os. Det er virkelig ærgerligt, at han ikke er der. Det er et tab, han ikke er der.«

Sådan siger Pierre-Emile Højbjerg under torsdagens pressemøde. Manden han taler om er Christian Eriksen.

Landsholdsstjernen faldt om med hjertestop under første gruppekamp mod Finland, og efter at have været indlagt flere dage på Rigshospitalet, er han nu sammen med sin familie og fokuserer på at komme sig.

Han har været på besøg hos sine holdkammerater, der tidligere har fortalt, at det har hjulpet meget at se, at Christian Eriksen har det godt trods omstændighederne.

I Helsingør er det dog stadig tydeligt, der mangler en stor profil og personlighed. Ikke kun ved bordet på Hotel Marienlyst men også på græsbanen..

»Vi mangler det med, at Christian kan ændre en kamp og er en af lederne, som alle ser op til. Det tager noget fra gruppen, når det virkelig spidser til. Han er vores bedste spiller, vi kan læne os op ad. Det er selvfølgelig noget vi savner,« siger Pierre-Emile Højbjerg om Danmarks nummer 10, der står noteret for 109 kampe for det danske landshold.

Efter den voldsomme oplevelse i Parken er det væltet ind med ord til Eriksen. Han er blevet hyldet og bliver det fortsat, inden Danmarks kampe starter.

Christian Eriksen bliver hyldet inden Danmarks kampe ved EM.

Det sker i forbindelse med det lille show, der er inden opgørene. Her bæres en stor fodboldtrøje rundt med 'Eriksen' på. En trøje, der er blevet trykt helt særligt for at hylde den danske stjerne.

»Jeg har ikke set trøjen på banen inden kampene, men det er ekstraordinært,« siger Pierre-Emile Højbjerg..

Sammen med resten af landsholdet rejser han torsdag til Baku, inden det lørdag går løs i kvartfinalen ved årets EM.

Her skal Danmark møde Tjekkiet, og den kamp kan du selvfølgelig følge LIVE her på bt.dk.