Christian Eriksen agent, Martin Schoots, har været igennem på den hollandske radio NPO Radio1.

Her skal han ifølge sportsjournalisten Fabrizio Romano have fortalt, at Christian Eriksen selv kan trække vejret og tale.

Mere præcist skal Martin Schoots havde sagt følgende:

»Christian Eriksen trækker vejret og er i stand til at tale. Han er vågen,« sagde Martin Schoots.

DBU skriver i en opdatering, at Christian Eriksen skal forblive på Rigshospitalet til yderligere undersøgelser.

Helt præcis skriver DBU:

»Christian Eriksen er vågen, og hans tilstand er fortsat stabil. Han forbliver indlagt på Rigshospitalet til yderligere undersøgelser.«

Christian Eriksen kollapsede i det 43. minut af første halvleg.

Pludselig faldt han om.

Dernæst kom han hurtigt under behandling.

Billeder på tv viste, at Eriksen fik hjertemassage, mens de danske spillere slog ring om stjernen.

Ikke længe efter blev Christian Eriksen kørt fra Parken i en ambulance.

Siden kom meldingen, at Eriksen er vågen og i stabil tilstand.

DBU bekræfter desuden, at kampen genoptages 20.30. Det sker efter spillernes ønske. Eller som DBU skriver:

»Kampen mod Finland spilles færdig i aften. Dette sker efter at spillerne har fået bekræftet, at Christian er okay. Kampen genoptages kl. 20.30.«