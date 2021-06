I Øster Hurup i Nordøstjylland holder en helt særlig bil parkeret. Og den tilhører dagens vinder i #flagfordanmark.

»Jeg så #flagfordanmark i B.T. og tænkte over, hvordan jeg kunne bidrage til kampagnen,« indleder Ronnie Siegler på 45, der til daglig arbejder som struktør.

Og Ronni Siegler fik ret hurtigt en rigtig god idé. Han har nemlig forvandlet sin gamle Mazda 626 til et kæmpestort dannebrogsflag.

»Jeg tænkte, at jeg kunne få malet den gamle bil. Planen var også, at vi skulle køre i bilen til København, når vi skal i Parken og se Danmark spille mod Rusland, men nu ender vi med at flyve i stedet,« fortæller han.

Ronni Sieglers fantastiske dannebrogs-Mazda. Foto: Privat Vis mere Ronni Sieglers fantastiske dannebrogs-Mazda. Foto: Privat

Og der er ikke sparet på hverken detaljer eller dedikation.

Han har brugt 15-20 timer på at male og pynte sin gamle bil. I forruden hænger et roligan-halsklæde, og sæderne er blevet pyntet med de danske farver.

Men prikken over i'et finder man i bunden af bilen, for Ronni er nemlig gået all in og har skiftet de gamle bilmåtter ud med speciallavede græsmåtter, så dannebrogsbilen selvfølgelig er fuldendt med græstæppet fra fodboldbanen.

Ronni Siegler er med sit bidrag dagens #flagfordanmark-vinder og har vundet en landsholdstrøje og et halstørklæde.

Sådan ser bilen ud indvendig. Vis mere Sådan ser bilen ud indvendig.

Vil du også gerne vinde fede EM-præmier?

Som en del af dækningen af EM-slutrunden har B.T. og DBU lanceret kampagnen #flagfordanmark, der skal få danskerne til at vise deres støtte til landsholdet – læs her, hvordan du kan vinde kampbilletter.

Konkurrencen går ud på at vise den mest kreative måde at flage for Danmarks landshold. Alle bidrag er med i B.T.s daglige konkurrence om en landsholdstrøje og et tørklæde. De bedste og mest kreative bidrag er også med i B.T.s hovedkonkurrence om billetter til en VM-kvalifikationskamp i Parken.

Her kan du se et udvalg af dagens andre fine billeder

EM-klar! Vis mere EM-klar!

Mille hepper på Danmark og har selvfølgelig gjort ekstra meget ud af det.

Håret er farvet, og ligeså er neglene.

Og Jane Arents børn hepper naturligvis også på Danmark.

Simon Lysholms mor, Marianne, har haft gang i strikkepindene og lavet en helt særlig klaphat.

Hun har nemlig strikket den ikoniske hat til Kay Bojesen-aben.

Landsholdet har brug for din hjælp. Flag på den vildeste og mest kreative måde – hjælp med at gøre Danmark rød og hvid under EM!

Del dine bedste, sjoveste og mest kreative flagbilleder og -videoer med B.T., og vind fede præmier! Send til flag@bt.dk.