Der var godt gang i stikpillerne inden Danmarks semifinale mod England.

Og det er fortsat, efter det stod klart, at netop den kamp blev endestationen for Kasper Hjulmand og de danske landsholdsstjerner.

Det engelske medie The Sun har nemlig på deres forside valgt at bruge Carlsberg og Harry Kane i deres lille hilsen.

»Probably the best feeling in the world« (formentlig den bedste følelse i verden, red.) står der med hvide bogstaver. En klar reference til Carlsbergs slogan: »Probably the best beer in the world« (formentlig den bedste øl i verden, red.).

Yep... pic.twitter.com/933p6nrTMD — The Sun (@TheSun) July 7, 2021

Derudover er teksten af præcis samme type som den, Carlsberg bruger.

Netop The Sun var også med på stikpille-vognen sammen med B.T. onsdag inden kampen. Det engelske medie rykkede en flabet annonce ind med et helt særligt budskab.

Et kridthvidt toastbrød med bacon – Danmarks store eksportvare til Storbritannien – og en lang klat ketchup tegner det engelske flag med ordene: 'Vi spiser jer til morgenmad.'

De fik dog tilbage af samme skuffe, da B.T. også indrykkede en annonce hos briterne. En annonce med en klar advarsel.

»It's not coming home, we're coming home,« stod der med henvisning til, at der for lidt over 1.200 år siden var vikinger, der begyndte at rejse på plyndringstogter til kyster, der i dag er kendt som England.

Her slog de sig ned, hvilket forklarer de mange engelske byer, der i dag ender på 'by' eller 'toft', ligesom vikingerne døbte en by Jorvik – der senere blev til York.

Desværre for danskerne var det som bekendt England der trak det længste strå. Danmark kom ellers foran på et glimrende frisparksmål fra Mikkel Damsgaard, men siden lavede Simon Kjær et uheldigt selvmål.

Kampen sluttede 1-1, og så var der forlænget spilletid. Her fik englænderne tildelt et omdiskuteret straffespark, som Kasper Schmeichel i første omgang tog, men Harry Kane var hurtigst over riposten og sendte bolden i nettet til 2-1, som også blev kampens slutresultat.