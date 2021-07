Det er vist kun de færreste, der ikke har hørt om storskærmsarrangementer den seneste måned.

For i takt med Danmarks historiske EM-bedrift, blev landet mere og mere badet i rød-hvide farver og store folkefester.

Men nu er der dog en lidt nedslående melding fra ét af de steder, der har vist Danmarks kampe på storskærm.

Arkaden Food Hall i Odense skriver nemlig på Facebook, at en medarbejder, der var på arbejde onsdag aften til semifinalen mellem Danmark og England, er testet positiv for coronavirus.

'Til alle gæster. En fra barpersonalet er efterfølgende blevet testet positiv. Han var kun på arbejde onsdag,' skriver Arkaden Food Hall i et opslag.

Stedet oplyser videre, at alle ansatte, der var på arbejde den pågældende aften, er blevet testet efterfølgende, mens Arkaden Food Hall ligeledes er blevet gjort grundigt rent.

Men derfor opfordrer man stadig onsdagens gæster til at lade sig teste.

'For en sikkerheds skyld og ud fra et forsigtighedsprincip, opfordres alle, der har opholdt sig i Arkaden under fodboldarrangementet, til at blive PCR-testet,' står der videre i opslaget.

Storskærmsarrangementet i Odense er dog ikke det eneste, der efter onsdagens semifinale er blevet ramt af corona.

Lørdag kunne et lignende arrangement i Maribo nemlig melde om samme problem. Den historie kan du læse mere om HER.