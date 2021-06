Endelig lidt at juble over.

Indtil videre har det langtfra været Danmarks slutrunde med Christian Eriksens uhyggelige kollaps og det efterfølgende 0-1 nederlag til Finland i åbningskampen, men onsdag var godt nyt for den danske lejr.

Rusland slog Finland 1-0, og det var intet mindre end et ønskeresultat for Kasper Hjulmand og det danske landshold.

»Jeg havde bestilt det resultat, det er perfekt. Det kan ikke være meget bedre, det er klart. Uanset hvad der sker mod Belgien, er der stadig gode muligheder for at gå videre,« siger landstræneren i et interview med TV3+.

Endelig noget at juble over for Kasper Hjulmand og det danske landshold. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Endelig noget at juble over for Kasper Hjulmand og det danske landshold. Foto: HANNAH MCKAY

»Det er en meget, meget vigtig ting, der skete i dag for os.«

For tredje dag i træk var landsholdet på træningsbanen efter at have holdt en pause i søndags, dagen efter den traumatiske oplevelse i Parken.

Siden da er rosen og hyldesten skyllet ind over Danmark og Christian Eriksen, der har modtaget støtte fra hele fodboldverdenen.

Onsdag var det Belgien, der sendte varme tanker i retningen af Danmark og midtbanestjernen, og det glæder Kasper Hjulmand.

»Det viser endnu en gang både det med, at Christian er en kæmpestor spiller, men også et endnu større menneske, som har sat sit kæmpestore aftryk på fodboldverdenen. Ikke bare i Europa, men i hele verden.«

Danmark og Belgien tørner sammen i Parken torsdag. Kampstart er klokken 18.