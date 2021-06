Det er 10 dage, der vil gå over i dansk fodboldhistorie. Og i centrum for det hele har Danmarks anfører, Simon Kjær, stået.

Han har set sin holdkammerat, Danmarks superstjerne, Christian Eirksen, falde omkuld med hjertestop på banen i den mest ventede fodboldkamp i mands minde i Danmark.

Og han har været med til på få dage at rejse sig igen sammen med sine landsholdskammerater og kvalificere Danmark til 1/8-finalen ved EM efter to gigantiske fodboldkampe i Parken, det følelsesladede nederlag til Belgien og den episke 4-1-sejr over Rusland.

På dagens pressemøde i landsholdslejren - dagen efter Rusland-sejren - satte AC Milan-forsvareren ord på nogle af de tanker, han har tumlet med i de sidste 10 dage, som er gået fra Eriksen-chok til EM-drømme-tilstand for landsholdet og de danske roligans.

»Der går nok noget tid, før det går op for mig, hvad der skete inde i Parken i går. Det var en fantastisk aften, jeg aldrig kommer til at glemme. Sådan er vi mange, der har det. Det var dejligt at få den forløsning, vi fortjener, efter det, vi har været igennem.«

»Vi havde alle sammen forventninger og forhåbninger om, at vi skulle videre fra gruppen, inden vi gik i gang med EM. Vi har været det hele igennem af følelser i de sidste 10 dage. Det har været voldsomt intenst. Vi har alle snakket om store tanker, og at vi alligevel har kunnet klare det - og den store opbakning og de kulisser, vi har oplevet - er noget, jeg kun havde drømt om.«

»Og når vi bliver sendt afsted heroppe fra hotellet og kan se folk hele vejen ud til motorvejen, det havde jeg sgu nok ikke troet, men kun håbet ville ske.«

»Jeg skal nok have tingene lidt på afstand, før jeg kan tale om følelser i forhold til det hele, for det river også op i noget andet. Så lige nu skal jeg lige holde hovedet et sted, hvor jeg kan være lige nu. Men støtten og de oplevelser, vi har fået her, er noget, vi aldrig kommer til at glemme. Det er vi alle sammen dybt taknemmelige for.«

»Vi har fundet ud af, at fodbold er sekundært. Men vi har stadig en sult for at vinde fodboldkampe. Sulten, håbene og drømmene er store. Vi kan komme rigtig rigtig langt, hvis vi kan spille frit med mod og energi.«

Simon Kjær og resten af EM-holdet skal i aktion igen på lørdag i Amsterdam, hvor Wales venter i endnu et brag af en EM-kamp i 1/8-finalen.