»Historien vil vide, at min mor sendte min far ud at løbe op og ned ad Augustvej for at blive ædru, den nat Danmark vandt europamesterskabet i fodbold. Han var fuld, og min mor var gået i fødsel.«

Sådan indledte journalist Mathias Sonne Mencke i 2017 et personligt essay i Information om, hvordan hans lillesøster Emilie – set med fodboldbriller – i 1992 blev født på det værst tænkelige tidspunkt, nemlig få timer efter Danmark slog Tyskland i EM-finalen.

»Jeg var for nogle år siden i biografen og se 'Sommeren 92' (spillefilm om EM-sejren, red.), hvor jeg lagde mærke til, at min far blev rørt og måtte tørre en tåre væk. Der mærkede jeg en anelse dårlig samvittighed over, at han på grund af mig aldrig fik lov til at opleve det. Jeg var en total lyseslukker,« fortæller Emilie Mencke i dag med et grin til B.T.

Emilie Mencke er klar til at bakke op og fortæller her, hvordan landsholdets historiske EM-sejr for 29 år siden har påvirket hende og hendes familie lige siden.

»Min far havde billet til finalen i Sverige og ville gerne afsted, men min mor kunne mærke, der var ved at ske noget inde i hendes krop, så hun fik ham til at blive hjemme,« indleder Emilie Mencke sin historie.

Danmark var som bekendt i 1992 røget med til EM i Sverige på et afbud, efter der var udbrudt borgerkrig i Jugoslavien.

De fleste danskere var skeptiske og havde ikke stor tiltro til landstræner Richard Møller Nielsens landshold, men Emilie Menckes far var en trofast roligan og var på stadion i Malmø, da Danmark i den første puljekamp spillede 0-0 mod England.

På det tidspunkt var der otte dage til, at Emilie Mencke ifølge planen skulle komme til verden.

Turneringen fortsatte, og to dage før moderens termin var Emilie Menckes far igen taget til Sverige for at se Danmark spille den sidste gruppekamp mod Frankrig. Her vandt Danmark som bekendt 2-1 og var sensationelt videre til semifinalen.

Holland blev besejret efter straffesparkskonkurrence i semifinalen, og Emilie Menckes far købte spontant billet til finalen mod Tyskland.

»Hvis bare jeg var blevet født en uge efter, kunne han have fået det hele med,« fortæller Emilie Mencke.

Men nej.

Hendes far blev hos hendes højgravide mor, der på finaleaftenen var gået seks dage over termin, og så i stedet Kim Vilfort og John 'Faxe' Jensen sende Danmark i drømmeland hjemme fra stuen.

»Da Danmark vinder, vil min far gerne ind på Rådhuspladsen og feste med alle andre danskere, men igen siger min mor, at han skal blive,« fortæller Emile Mencke videre.

Og så.

Om natten den 27. juni, mens resten af Danmark har gang i deres livs brandert, bliver Emilie Mencke født omkring klokken fem om morgenen på Herlev Hospital.

Hun skulle egentlig have heddet Mathilde, men hendes far mente pludselig, at det burde være et navn, der begyndt med E, så hun kunne få initialerne EM opkaldt efter EM-sejren.

Hendes ti år ældre storesøster foreslog Emilie, og så blev det sådan.

»Da jeg var barn, inviterede mine forældre hvert år på min fødselsdag til EM-stævne, hvor vi spillede rundbold og spiste fodboldkage. Jeg var jo lille og tænkte ikke over det. Jeg syntes bare, det var lækkert med en grøn kage med røde og gule vingummibamser (de gule var Tyskland, red.),« fortæller Emilie Mencke, der heller ikke selv har tænkt nærmere over sit europamesternavn.

»For mig har det jo bare været et ganske almindeligt navn. Jeg tror mere, det bare var en gimmick fra min fars side.«

Fodbold har generelt fyldt meget i hendes familie, og hun spillede det også selv et par år som barn, før hun fik en knæskade.

I dag er Emilie Mencke flyttet til Nivå, er gift – og har dermed skiftet efternavn til Panduro – og har to børn. Hendes yngste datter kom til verden forrige sommer, og her var historien ved at gentage sig.

»EM skulle jo have været afholdt sidste år, og min bror havde billetter til Parken. Der sagde jeg til ham, at hun nok ville blive født den dag, han skulle ind at se Danmark. Hun blev født 29. juni, så det havde været tæt på.«

