En EM-trøje er kommet i fokus få dage inden slutrunden.

For Det Russiske Fodboldforbund har nemlig sendt et brev til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), hvor det klager over de spilletrøjer, Ukraine benytter under EM.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Årsagen er, at EM-trøjen har skabt vrede i Rusland, fordi trøjen indeholder en silhuet af landet, hvor Krim-halvøen er inkluderet.

Detaljen bliver af flere russiske embedsmænd kaldt for en politisk provokation, mens den amerikanske ambassade i Ukraine selvsagt er vilde med trøjen.

Rusland har efterfølgende meddelt, at man finder den nye trøje særdeles provokerende, fordi Krim-halvøen blev annekteret af Rusland i 2014 efter hårde og blodige kampe.

Selve annekteringen var startskuddet til en lang konflikt mellem de to lande, hvor russiske styrker blandt andet rykkede frem ved Ukraines østlige grænse for mere end seks år siden.

Konflikten er dog blusset gevaldigt op igen i løbet af foråret efter nogle måneders pause, og det er derfor en sprængfarlig sag, som nu kommer til at involvere EM 2021.

Ud fra et internationalt perspektiv er Krim stadig anerkendt som en del af Ukraine, men det ønsker Vladimir Putin at lave om på. Det skal ifølge ham være en permanent del af Rusland.

Ukraine og Rusland kan – på grund af den interne konflikt – ikke møde hinanden i kvalifikationskampe.

Det er dog ikke udelukket, at de to nationer kan løbe ind i hinanden under EM. Det kræver dog, at begge hold går videre fra gruppekampene, da de ikke er i pulje sammen.

EM sparkes i gang fredag klokken 21 i Rom, når Italien møder Tyrkiet.

Danmark åbner den store fodboldfest på dansk grund, når Kasper Hjulmands tropper lørdag aften tager imod Finland i Parken.