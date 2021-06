Den spanske stjerneangriber Álvaro Morata har haft en svær slutrunde, hvor han senest brændte et straffespark i 5-0-sejren over Slovakiet.

Juventus-angriberens svingende niveau har skabt utilfredshed hos de spanske fans, og det har eksempelvis betydet, at de har langet ud efter Álvaro Morata og hans familie.

Ifølge The Guardian skulle flere fans have råbt grimme og uacceptable ting efter angriberen, da han blev interviewet på sidelinjen efter Slovakiet-kampen.

Og det vil Luis Enrique, der er Spaniens landstræner, på ingen måde finde sig i.

Spaniens EM-landstræner, Luis Enrique. Foto: HANDOUT

»Det er her så slemt, at det skal ordnes af politiet. Det skal i deres hænder. Det er en seriøs forbrydelse,« siger landstræneren og fortsætter:

»At svine hans familie til er et problem, der skal håndteres af myndighederne og straffes på den hårdeste måde. Det er hans kone og børn.«

Den 28-årige angriber har også selv kommenteret på de grimme ord, der er blevet rettet mod ham.

»Jeg ønsker, at folk prøver at sætte sig i mit sted, når folk råber, at de håber, mine børn dør. Jeg er nødt til at efterlade min telefon på værelset.«

28-årige Alvaro Morata. Foto: DAVID RAMOS

The Guardian tilføjer, at Álvaro Morata ikke kunne sove i ni timer efter kampen mod Slovakiet, hvor han blev overfaldet verbalt sammen med sin familie.

Juventus-angriberen har dog ikke haft en værre slutrunde, end at han er kommet på måltavlen. Álvaro Morata scorede således til 1-0 mod Polen i Spaniens anden gruppekamp.