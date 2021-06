De spiller onsdag en vigtig kamp mod Sverige, men det er ikke kun fodbold, der har fyldt i den polske landsholdslejr.

For de har også været nødt til at forholde sig til et billede, der pludselig er begyndt at florere.

Et billede, der er taget inden gruppekampen mod Spanien, og som viser målmand Wojciech Szczesny, der nogle timer inden opgøret tog en cigaret.

Noget, der har fået stor opmærksomhed, men i den polske landsholdslejr er holdningen, at det er fotografen bag billedet, som er delt hos blandt andet The Sun, der er galt på den.

Den polske målmand er kommet i modvind, efter et billede er begyndt at florere. Foto: JANEK SKARZYNSKI Vis mere Den polske målmand er kommet i modvind, efter et billede er begyndt at florere. Foto: JANEK SKARZYNSKI

»Det værste i min verden er de paparazzier, der tager billeder. Vi skal hjælpe de unge spillere, så de lærer alle de gode ting,« siger Polens landstræner, Paulo Sousa, til Expressen og fortsætter:

»Derfor er det en dårlig ting at tage billeder i sådan en situation. Det er ikke godt at vise den yngre generation billeder af spillere, der ryger. Det er ikke godt for vores værdier, og man burde ikke gøre det foran alle. Men jeg synes, det er klart værre, hvad denne her paparazzi har gjort i forhold til spilleren, for han røg ikke foran os,« siger han.

Det samme siger han til Aftonbladet, hvor han også forsvarer Juventus-keeperen, der røg cigaretten, da holdet skulle til at forlade hotellet i Sevilla for at spille mod Spanien.

»Der er mange spillere, der ryger, men de gør det ikke offentligt. Det var en paparazzi, der tog billederne. Det er meget værre end en spiller, der ryger,« siger Sousa.

Poland keeper Wojciech Szczesny caught smoking cigarette hours before Spain drawhttps://t.co/RrZNeoU2lT pic.twitter.com/SngFlXPRfi — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) June 20, 2021

Wojciech Szczesny har tidligere spillet i Arsenal, og da han var i den engelske klub, blev han to gange taget i at ryge. Noget, der betød, at han fik bøder af klubbens daværende træner, Arsène Wenger, og kort tid efter blev han lejet ud til Roma.

»Dengang røg jeg fast, og det vidste træneren godt. Han ville bare ikke have, der blev røget i omklædningsrummet, og det vidste jeg også godt. Fordi kampen var så følelsesladet, tog jeg en cigaret efter kampen, jeg gik helt ned i hjørnet ude i badet, så det var i modsatte ende af, hvor de andre var. Ingen kunne se mig, og jeg tændte en. Der var en, der så mig, som så sagde det videre til træneren,« har målvogteren tidligere fortalt i podcasten 'Arsenal Nation'.

Polen fik et point mod Spanien, hvilket betyder, at Polen stadig har en chance for at gå videre ved årets EM.