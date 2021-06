Knald eller fald-fasen ved de store slutrunder er som regel også ofte lig med dramatiske straffesparkskonkurrencer.

Det scenario kan også blive tilfældet for Danmark ved dette EM, hvor Wales venter i 1/8-finalen på lørdag.

Men lurer spøgelset fra VM i 2018, hvor Danmarks exit til Kroatien skete efter en dramatisk straffesparkskonkurrence, og hvordan forbereder man sig til at stå med det store ansvar for et helt lands EM-drømme på sine skuldre som straffesparksskytte?

»Det pres, spillerne er under, er at sammenligne med en krigssituation. Lige den del kan man ikke træne,« siger Kasper Hjulmand, der dog tilføjer et stort 'men'.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Men vi har sat nogle rammer for en måde at eksekvere det på. Vi startede allerede på det i efteråret, og vi havde det på programmet under landsholdssamlingen i marts. Vi har bedt spillerne træne nogle ting, og vi har en masse data, som nogle af spillerne gerne vil have, mens andre ikke vil have det. Vi føler os godt forberedt. Det giver en tryghed, når man skal derind og sparke,« uddyber landstræneren, som fortæller, at statistikken siger, at 23 procent af alle knockoutkampe afgøres i en straffesparkskonkurrence.

Thomas Delaney har ikke den store erfaring med at sparke fra 11-meterpletten. Det holder dog ikke midtbanekrigeren tilbage.

»Jeg har et straffespark til gode, for jeg har ikke sparket i en gældende kamp. Men jeg vil gerne sparke,« siger Delaney, som har taget del i straffesparks-forberedelserne på træningsbanen, men anerkender, at det er noget helt andet at stå i rampelyset, når det for alvor gælder.

»Vi begyndte allerede i Østrig at lave lidt straffesparkskonkurrence, og til træning i går var vi også i gang. Men hvordan træner man det? Dit bud er lige så godt som mit. Man kan jo stå og sparke tusinde gange på kassen til træning uden tilskuere. Det er noget andet,« siger Thomas Delaney.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Andreas Cornelius er modsat sin holdkammerat anderledes bekendt med situationen med at stå ansigt til ansigt med målmanden med det tyngende pres fra fansene på tribunerne. Derfor virker han også ret rolig, da snakken falder på kunsten at sparke et straffespark.

»Jeg har prøvet det før. For mig er det okay. Det er ikke noget, man for alvor kan træne sig til. Det gælder om, om man føler for det i situationen, og om man har benene til det, og hvordan kampen er gået. Føler man sig frisk og klar, så synes jeg, man skal sparke. Vi har lidt erfaring som hold fra sidste gang. Det tror jeg godt, vi kan håndtere,« siger angriberen.

Jens Stryger Larsen er også fortrøstningsfuld, hvis Danmark skulle havne i en straffesparkskonkurrence mod Wales eller senere i EM-turneringen.

»Jeg håber ikke, vi skal ud i straffesparkskonkurrence, men hvis det er, så er jeg klar til at tage et. Vi går efter at afgøre det i de første 90 minutter. Men vi er forberedt til alle scenarier, der kunne komme,« siger Jens Stryger Larsen.