Det var en på mange måder magisk fodboldaften, da Danmark pelsede russerne og spillede sig videre ved EM.

Landsholdsheltenes bustur gennem Københavns festramte gader og hjem til hotellet i Helsingør natten til tirsdag efter den euforiske 4-1-sejr var også ganske usædvanlig, fortæller spillerne.

Midt i sejrsrusen fik de en spontan idé om at køre landsholdsbussen med EM-helte indenom Nørrebro og Østerbro i København, hvor EM-festen gik AMOK med fulde og glade roligans i gaderne, i stedet for at køre direkte til motorvejen mod Helsingør.

»Det var en folkefest, som jeg ikke har set før. Det lignede fandeme, at vi havde vundet hele lortet,« fortæller Andreas Cornelius med et stort smil om turen gennem Københavns fyldte gader med PET-vagterne, som havde sagt god for den lille sviptur, som ledsagere.

Foto: HANNAH MCKAY

»Det var ret vildt. Jeg så nogle af mine venner klatre rundt i en statue ved Trianglen, det var sgu meget sjovt,« griner den store angriber med rødder på Islands Brygge i København.

Humøret i bussen var lige så højt som ude i de københavnske gader, mindes Cornelius.

»Vi hørte musik, sang med og dansede. Der var god stemning.«

Jens Stryger Larsen husker også turen fra Parken gennem hovedstaden med stor glæde – og taknemmelighed.

Foto: Philip Davali

»På vej hjem i bussen var det elektrisk. Der var fedt at tage en rundtur inde i byen og høre lidt god musik i bussen, feste lidt med hinanden og se de glade danskere, som var blevet sent ude i gaderne,« siger den polyvante landsholdsspiller.

»Vi er taknemmelige for, at vi har fået de danske fans med os i denne turnering. Det er nok endnu vildere end de, vi får lov at se her på hotellet. Modstanderne har nok fået chok over at se den opbakning, vi har fået fra danskerne.«

Næste opgave for Stryger Larsen, Cornelius og resten landsholdet er 1/8-finalen mod Wales på lørdag i Amsterdam.

I dagens udgave af B.T.s EM-podcast, Fodbold EM, fortæller DBU-fodbolddirektør Peter Møller også om busturen gennem København. Lyt herunder.