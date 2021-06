10 dage med gigantiske nedture og euforiske opture.

Hvis den danske EM-trup ikke var sammentømret inden EM, så er den i hvert fald blevet det nu, efter at holdet har rejst sig fra chokket over Christian Eriksens hjertestop i den første EM-kamp mod Finland.

Og det er ikke kun blandt spillerne, at der er skabt et særligt bånd. Også landstræner Kasper Hjulmand, som tiltrådte for under et år siden, er kommet ind under huden på de danske landsholdsstjerner, som er klar til 1/8-finalen ved EM.

»Han er en god træner, og en slags ven for os spillere. Han viste også sine følelser efter episoden med Eriksen, så han har også haft brug for hjælp. Det, vi har været igennem i de seneste uger, har bare bragt os endnu tættere sammen. Det gælder også resten af staben,« siger Joakim Mæhle, og uddyber:

Foto: Hannah McKay / POOL Vis mere Foto: Hannah McKay / POOL

»Hjulmand har haft en enorm betydning. Han er god til at snakke med spillerne og god til at give den frihed, som mange spillere har brug for, og ved, hvad man skal sige til spillerne,« lyder det videre fra backen.

Også anfører Simon Kjær har kun rosende ord til Hjulmand, som er kendt som en taktisk dygtig 'fodboldnørd', men som under EM for alvor har vist sine menneskelige sider og har været gennem hele følelsesregistret med sine spillere – og med alle danskere, der har fulgt landsholdet under EM.

»Kasper har været helt fantastisk i den måde, han har håndteret det hele på med at have fuldt fokus på, at vi fortsat skal spille fodbold, men at folk var forskellige steder mentalt. Og samtidig har han skullet håndtere sig selv,« siger den danske forsvarsstyrmand:

»Det har været meget imponerende. Han har været en fantastisk træner og leder for holdet også udadtil. Jeg kan kun rose ham. Jeg er meget taknemmelig for at have ham som træner.«