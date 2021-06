Mæhle, øh, buh, bæh?

Det er nok ikke en overdrivelse at sige, at Joakim Mæhle inden EM-slutrunden var et relativt ubeskrevet blad på det danske landshold – i hvert fald i den brede befolkning.

Men den 24-årige back har med tre brandkampe og en smuk scoring i EM-festen i Parken mod Rusland spillet sig ind i de danske hjerter.

I hvert fald har det været tydeligt, at han siden sin flotte optræden i Rusland-kampen, hvor Danmark spillede sig videre ved EM, har været på Fodbolddanmarks læber. Men virakken, den tager nordjyden med vanlig ro.

»Jeg er glad for min egen præstation, men vigtigst af alt er det dejligt, at vi er gået videre fra gruppen. Det var vores målsætning,« siger Atalanta-spilleren, som ikke ønsker for alvor at sætte ord på, hvordan det føles, at han har fået en slags folkeligt gennembrud, og hvordan det føles, at man oplever flere og flere Mæhle-trøjer med nummer 5 på ryggen i Parken og rundt omkring i Danmark.

»Jeg synes ikke, at det kun er mig, der blomstrer på det her hold. Hjulmand har givet rigtig mange debut i det sidste halve år. Alle er kommet ind med noget, der kunne gavne det her hold,« siger Mæhle.

Han fortæller, at han her dagen derpå fortsat er mærket af den vilde aften i Parken, hvor landsholdets triumf blev fejret i stor stil med nattefest i de københavnske gader og helt op til Helsingør, hvor spillerne landede i nat på deres hotel.

»Vi har spist morgenmad sammen. Vi har ikke lavet det helt store. Vi har skullet fordøje denne aften. Vi havde så travlt med at komme væk fra Parken i går, og vi havde en fest i omklædningsrummet og havde en rigtig god aften på hotellet, hvor vi sad og hyggede os og prøvede at fordøje alt det, der var sket. Det var i hvert fald lyst, inden jeg kom i seng,« siger Mæhle.

Foruden nordjysk ydmyghed er Mæhle kendt for sin teknik, fart og driblinger – og ikke mindst for at løbe solen sort fra sin i øvrigt lidt uvante venstreback-position på landsholdet.

Det gjorde den tidligere AaB-spiller således igen mod russerne, som han gang på gang løb over ende med finurlige og skarpe offensive raids på venstrekanten, hvilket landstræneren da også bemærkede og roste ham for efter kampen.

»Det er en del af min natur, en del af mit spil. Det er svært at sige, hvor jeg har det fra. Når jeg kan mærke – ofte i de sidste 30 minutter af kampen – at jeg kan køre min modstander over fysisk, så gør det et eller andet ved mig, så jeg bare bliver ved med at køre ham over. Man kan se, når en modstander er træt. Det gør mig endnu mere sulten for at fortsætte,« siger Joakim Mæhle fra den lille by i Vendsyssel, Østervrå, som altså nu gør sig bemærket på den helt store scene.