Selvom smittetallet i København skulle gå hen og eksplodere i løbet af de kommende uger – så får EM lov til stå.

Med under en måned til EM-premieren i Parken frygter mange billetindehavere, at smittetallet kan løbe løbsk og sætte en stopper for tilskuere til kampene.

Men ifølge en mail fra Kulturministeriet til TV 2 Sport, så kommer det ikke til at betyde noget for den kommende slutrunde.

»En kommunal nedlukning vil som udgangspunkt ikke ændre på antallet af tilskuere til EURO 2020 kampene, idet udendørs idrætslokaliteter ikke er omfattet af den kommunale nedlukning. Hvis stadion har indendørs lokaler, så vil disse blive omfattet af nedlukningen,« skriver Kulturministeriet og fortsætter:

Kasakhstan - Danmark , VM-kvalifikation, Central Stadium, Almaty, 10.juni: Danske fans, roligans, på tilskuerækkerne .

»Selve kampens afholdelse er helt undtaget fra restriktionerne, fordi der er en undtagelse for professionel idræt.«

Men det københavnske smittetal er i den høje ende.

For i skrivende stund har Københavns Kommune i løbet af den sidste uge et incidenstal på 225,6 pr. 100.000 indbyggere og knap 1.500 bekræftede smittetilfælde.

Der er kun fem kommuner, som har et incidenstal, der er over Københavns Kommunes.

Det danske landshold før venskabslandskampen Danmark mod Færøerne på MCH Arena i Herning , 7. oktober 2020..

Hvis kommunens incidenstal overstiger 250 vil det føre til en automatisk nedlukning af kommunen i minimum syv dage.

Tidligere har Ishøj og Hørsholm været lukket ned som følge af høje smittetal.

På grund af den nuværende coronasituation, må Parken kun lukke 15.900 tilskuere ind til kampene. Det vil sige, at over halvdelen af de købte billetter bliver annulleret.

Der skal spilles hele fire kampe på dansk jord, hvor Danmark deltager i tre af dem.