Op mod 60 procent af de danskere, der har købt billetter til EM-kampene i Parken, kommer til at få en ekstremt skuffende besked én af de kommende dage.

For ifølge DBU's fankoordinator, Anders Hagen, er der nemlig nu kun udsigt til 2.100 EM-billetter til den danske fanklub.

Før coronapandemien og de mange restriktioner, der har betydet, at kun 15.900 tilskuere bliver lukket ind til EM-kampene i Parken, lød tallet på 5.000.

Det skriver Anders Hagen i et opslag på 'Danes Away'-gruppen på Facebook.

'For at være helt ærlig er jeg i chok over, hvor få billetter vi får. Det er noget rigtig møg – og det er ikke til at bære, at så mange fanklubmedlemmer får annulleret deres billet,' skriver han i opslaget og fortsætter:

'Jeg ved, at mange af jer bliver ekstremt skuffede. Folk har glædet sig til det her i mange år. Intet kan erstatte den oplevelse, det er at komme til EM i Parken.'

Det er – ifølge Anders Hagen – Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der nu endelig har oplyst, hvordan det enorme billetproblem nu kommer til at blive håndteret.

I samråd med Dansk Boldspils Union har Uefa nemlig besluttet, at fordelingen af de danske EM-billetter hos fanklubben kommer til at foregå således:

50 procent af fanklub-billetterne bliver prioriteret efter loyalitetsranglisten pr. 1. december 2019.

50 procent af fanklub-billetterne går i lodtrækning blandt alle fanklub-billetkøbere til den pågældende EM-kamp.

Hvert 10’ende loyalitetspoint giver ligeledes ét lod i Uefas billet-tombola.

Fordelingen af billetterne kommer især til at ramme de danske medlemmer af fanklubben, der har købt adgang til kampene i den dyre prisklasse (kategori 1).

Derfor er der mange danske roligans med mange loyalitetspoint, der ender med at blive straffet, og det ærgrer Anders Hagen, der dog håber på, at fanklubben kan få nogle ekstra billetter de kommende uger.

'Vi ved, at mange fans fra Finland, Belgien og Rusland har beholdt deres billetter. De har altså ikke – som ellers håbet – valgt at returnere deres billetter. Hvorvidt de kunne finde på at returnere senere, når rejserestriktioner, testkrav og andet bøvl indfinder sig, er stadig spekulation,' skriver han i opslaget.

