Dannebrog alle vegne, store folkefester og jublende danskere badet i rød-hvide farver.

Det er det syn, som det meste af Danmark har budt på de seneste uger i forbindelse med landsholdets historiske EM-slutrunde.

Og derfor har der da også været afholdt adskillige storskærmsarrangementer landet over for at støtte Kasper Hjulmands mandskab.

Men nu er der dog en nedslående melding til de personer, der onsdag aften så de danske drenge tabe i semifinalen mod England ved et arrangement i Maribo.

For dagen efter viste det sig, at en af deltagerne ved storskærmsarrangementet har været smittet med coronavirus. Det skriver TV 2 Øst.

»Jeg blev ringet op torsdag morgen fra kommunen, hvor vi fik at vide, at der var en af deltagerne, der var testet positiv,« fortæller Birger Christensen, der er formand for Maribo Handel, som stod bag arrangementet, til mediet.

Efterfølgende er arrangørerne da også røget til tasterne for at opfordre folk, der var til stede onsdag aften, til at lade sig teste.

'En person har været smittet med corona. Vi opfordrer folk til at lade sig teste på 4. og 6. dagen,' står der i et Facebook-opslag i en Maribo-gruppe, der har over 7.000 medlemmer.

Danmark tabte onsdag aften med 1-2 til England i semifinalen, og dermed udeblev det helt store danske mirakel.