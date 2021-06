Hele Danmark er ramt af EM-euforien.

Og det samme gælder landsholdsslegenden Preben Elkjær, der tror, at Kasper Hjulmands mandskab kommer langt i turneringen.

Faktisk skal vi skære feltet ned til kun fire lande, før Danmark må kapitulere, lyder det fra den tidligere landsholdsangriber:

»Jeg tror, Danmark kommer i semifinalen, når man kigger på den halvdel, vi er kommet i.«

63-årige Preben Elkjær.

I Danmarks halvdel finder man hverken Frankrig, Belgien, Tyskland, Spanien eller Portugal. I stedet ligner Holland og England umiddelbart de sværeste modstandere, som Danmark skal slå for at komme langt i turneringen.

Og førstnævnte er da også et godt bud på en eventuel kvartfinalemodstander for Danmarks vedkommende. Hvis de danske drenge altså formår at slå Wales i 1/8-finalen.

»Jeg tror godt, vi kan slå Holland. Jeg har stor tiltro til vores hold. Vi spiller godt, og vi har en god måde at spille på. Modstanderne har meget store problemer med at spille imod os,« fortæller Preben Elkjær.

I en eventuel semifinale et andet godt bud på en modstander England. Men her stopper den danske fodboldfest da også, mener Elkjær.

Andreas Christensen efter sin scoring til 3-1 mod Rusland.

»Vi kommer til at møde England i semifinalen, men dér er der måske også en mulighed for, at vi ikke kommer videre,« siger han og griner.

I den anden halvdel tror Preben Elkjær ligeledes, at Belgien og Frankrig kommer til at kæmpe om en finaleplads.

Danmark skal lørdag forsøge at spille sig i kvartfinalen ved EM, når Wales er modstanderen i Amsterdam. Du kan følge kampen live her på bt.dk fra klokken 18.

I videoen øverst kan du høre Preben Elkjær vurdere Danmarks chancer i turneringen.