Det danske landsholds indsats ved EM har givet både hjertebanken og sved på panden for mange landsholdsfans.

Selvom endestationen for Kasper Hjulmands tropper blev semifinalen, så er der stadig masser af grund til at flage for Danmark og landsholdets indsats ved EM.

Og dagens #flagfordanmark-vinder har på kreativ vis fundet ud af, hvordan landsholdet også kan give lidt ro til ængstelige fans – i hvert fald til de helt små af slagsen.

Karen Martiny har nemlig sammen med sin datter Gabriella på tre år lavet en såkaldt uro inspireret af landsholdet til sin søn på fem måneder, Elias.

Elias på fem måneder. Foto: Privat Vis mere Elias på fem måneder. Foto: Privat

»Der er arbejdet intensivt de sidste par dage med storesøster, mens lillebror har observeret og bidraget med masser af smil,« fortæller Karin Martiny.

Uroen er lavet af perler og er en lille hyldest til landsholdet med både danske flag og fodbolde, som Elias kan ligge og kigge på.

Og lad os da bare håbe, at Karin Martinys fine kreation også kan sende lidt ro i retning af landsholdet, så de kan samle tankerne og kræfterne efter et på alle tænkelige måder vildt og fantastisk EM.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat



