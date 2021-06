Det var ikke den danske offensiv, som fik mest ros af Discovery-eksperterne efter kampen mod Tyskland.

Og det var især Barcelona-offensiven Martin Braithwaite, som fik en del kritik af Thomas Gravesen, Lars Jacobsen og Flemming Povlsen.

Blandt andre Thomas Graversen var mildest talt ikke tilfreds med Braithwaites præstation:

»Jeg så mange episoder med Martin Braithwaite i mellemgang. Du skal sprinte, alt hvad du kan, væk fra din direkte modspiller for at give plads til midtbanespillerne, og Christian Eriksen kan lave en aflevering til dig. Han sprintede overhovedet ikke i dag. Jeg synes, han løb og sparede sig selv derinde i dag. Måske selvfølgelig også med tanke på, at 'uh, jeg skal ikke blive skadet'. Gå nu til den!«

»Martin Braithwaites situation er, at det godt kan være, at du sparer dig selv, til du kommer hen til 12. juni, men det er simpelthen for lidt i en A-landskamp, det, der kommer fra dig. Du tager ikke bolden til dig, du afleverer ikke bolden med kvalitet til nogen af dine medspillere. Jeg synes, det var meget, meget dårligt i dag,« fortsatte Gravesen for kort efter at blive afbrudt af Lars Jacobsen.

Herefter giver ekspertpanelet Braithwaite dumpekarakter, og det samme fik han også i B.T.s dom.

Danmark går første gang på EM-banen mod Finland 12. juni, og det er også den kamp, som eksperterne refererer til, når de snakker om, at spillerne tænker på ikke at blive skadet.

Men ifølge Gravesen fylder den kamp alt for meget i hovedet for spillerne.

Det forventes stadigvæk, at Martin Braithwaite indtager den offensive trekløver sammen med Jonas Wind og Yousef Poulsen i kampen mod Finland.

Braithwaite er startet på banen i 14 ud af de seneste 16 landskampe, hvor han blandt andet gjorde scorede mod Israel.