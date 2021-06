Christian Eriksen kollapsede pludseligt under Danmarks første EM-slutrundekamp. Ved hjælp af hjertemassage fik man ham vækket igen, og hans tilstand er nu stabil.

Gorm Boje Jensen er tidligere overlæge og ekspert i hjertesygdomme. Han peger på, at det har stor betydning, at landsholdsspilleren fik hurtig hjælp.

»Det betyder meget for hans helbred. Men hvad konsekvenserne bliver, kommer helt an på, hvad der egentlig er sket med ham,« siger han og fortsætter:

»Det er helt essentielt, at hjælpen når hurtigt frem. Han kom jo lynhurtigt over på Rigshospitalet, hvor man kunne begynde behandlingen.«

Christian Eriksen blev fragtet ud af Parken omringet af sine holdkammerater. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Christian Eriksen blev fragtet ud af Parken omringet af sine holdkammerater. Foto: Søren Bidstrup

Landsholdslægen, Morten Boesen, fortalte efter kampen, der blev genoptaget klokken 20.30 lørdag uden Christian Eriksen på banen, at der blev givet livreddende hjertebehandling.

Først hjertemassage og dernæst stød med en hjertestarter.

Fodboldspilleren mistede kort vejrtrækningen, men den fik man genoprettet. Morten Boesen gav desuden redningspersonalet ros. De var enormt hurtige.

Den fremtidige behandling skal en række undersøgelser på Rigshospitalet afgøre, og før de er færdiggjort, kan man ikke sige meget om, hvad behandlingen som følge af Christian Eriksens kollaps kommer til at være. Man kan dog sige noget om, hvilke mulige konsekvenser der kan være.

Ambulancen ankom hurtigt til Parken. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ambulancen ankom hurtigt til Parken. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er langtfra sikkert, at han ender med en pacemaker. Vi kan krydse fingre for, at det ikke er noget, der præsenterer sig alvorligt,« lyder det fra Jacob Thorsted Sørensen, der er overlæge med speciale i akut hjertesygdom og hjertestop på Aarhus Universitetshospital.

Han fortæller, at noget tyder på, at det er en for hurtig hjerterytme, der har været skyld i hans kollaps. I sådanne tilfælde kan det nogle gange løses uden en indopereret pacemaker, der ved hjælp af en lille computer styrer hjerterytmen.

»I de lidt mere komplicerede tilfælde kan der gives medicin til at hjælpe hjertet,« siger Jacob Thorsted Sørensen og fortsætter:

»Har det noget at gøre med en lukket åre, der fører blod op til hjertet, så kan man lave ballonudvidelse.«

Hvor essentiel den hurtige hjælp viser sig at være, det må tiden vise. Dog påpeger begge eksperter, at jo hurtigere man får hjælp, jo bedre ser patienters bedring ud.