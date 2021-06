Åge Hareide beklager nu sit ordvalg, efter han har fået massiv kritik for udtalelser omkring Pride-bevægelsen.

Den tidligere danske landstræner blev torsdag i Adresseavisen blandt andet citeret for at kalde Pride-bevægelsen for ‘propaganda’.

Det fik Norges kulturminister, Abid Raja, til at lange ud efter Hareide og kræve, at han undskyldte og trak sine udtalelser tilbage.

Og nu beklager Åge Hareide så sit ordvalg, som han fortryder.

»Det var forkert at bruge ordet ‘propaganda’. Det siger jeg undskyld for,« siger Hareide til B.T.

Han understreger dog samtidig, at han føler, at Adresseavisen har vinklet hans udtalelser helt forkert.

»Det blev fremstillet som om, jeg var mod Pride. Det er jeg langt fra. Det er en god bevægelse.«

»Det er fejlvinklet. Som om jeg vil have alt væk fra arenaerne, der har med Pride at gøre. Det vil jeg overhovedet ikke,« siger Åge Hareide.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Den nuværende Rosenborg-træner fastslår, at hans ærinde i stedet var at udtrykke et ønske om, at UEFA tager noget mere ansvar på området.

»Mit input handler om, at der bør være nogle klare retningslinjer fra UEFAs side for, hvordan man markerer den her slags – uanset om det er Pride, Black Lives Matter eller noget helt tredje. Det ansvar skal ikke ligge hos det enkelte fodboldforbund, som det gør lige nu.«

»Lige nu er der ikke taget stilling til, hvordan fodbolden skal agere i forhold til bevægelser af den type og i politiske sager i det hele taget. Det sætter forbundene i en svær situation.«

»Ideelt set ville jeg gerne holde fodbolden – og idrætten i det hele taget – helt ren og ude af den slags. For i dag er alt politik. Så det er nemmest at adskille tingene. Men jeg ved også godt, at det er meget svært.«

Debatten om Pride er blusset op, efter UEFA tidligere i denne uge afviste et ønske fra myndighederne i München, der ville lyse EM-arenaen Allianz Arena op i regnbuefarver til kampen mellem Tyskland og Ungarn.

Initiativet var tænkt som en direkte markering overfor Ungarns regering, som har vedtaget en lov, der gør det ulovligt at ‘vise og promovere’ homoseksualitet for unge under 18 år.

Det fik kritikken til at vælte ned over UEFA, og forbundet har siden flere gange slået fast, at man støtter Pride-bevægelsen.