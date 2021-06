Belgiske Kevin De Bruyne brækkede næsen og venstre kindben i Champions League-finale nederlaget til Chelsea.

Det såede tvivl om den belgiske verdensstjerne kunne blive klar til EM og kampen mod Danmark.

Men ifølge den velinformerede journalist Kristof Terreur, så når Kevin De Bruyne at blive klar til slutrunden.

»Roberto Martínez har allerede givet De Bruyne en ekstra uges fri – før finalen blev spillet. Belgien forventer, at han først møder ind i den belgiske lejr 7. juni, mens de andre allerede er mødt ind.«

Bobby Martínez already had given De Bruyne an extra week off - before the final was played. Belgium only expect him to join-up with the squad on the 7th of June. The others will be there tomorrow. — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) May 30, 2021

Når den belgiske stjerne vender tilbage forventes det også, at han bærer maske, som skal være med til at passe på hans ansigt.

Det var i starten uklart om hvor længe, Kevin De Bruyne måtte sidde ude, da han omgående blev skiftet ud efter sammenstødet med Antonio Rüdiger.

Udover at Kevin De Bruyne forventes klar, så vender en gammel kending tilbage til trænerstaben.

Den franske legende Thierry Henry skal igen stå ved siden af landstræner Roberto Martínez, når Belgien spiller i slutrunden.

Danmark og Belgien møder hinanden i Danmarks anden kamp, og kampen skal spilles på dansk grund – i Parken.