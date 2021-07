'Det eneste, jeg siger, er, at de hvide drenge scorede.'

Sådan skrev den britiske komiker Andrew Lawrence på Twitter, efter at England havde tabt EM-finalen til Italien i straffesparkskonkurrence søndag aften.

Og det får nu konsekvenser. Store konsekvenser. Det skriver mediet Metro.

Andrew Lawrence er nemlig blevet droppet af sin agent, mens han ligeledes har fået aflyst sine kommende show rundtomkring i landet.

Sancho, Saka og Rashford brændte søndag aften for England. Foto: LEE SMITH

Komikerens upassende kommentarer stoppede dog ikke her efter søndagens enorme fodboldkamp på Wembley i London.

Metro tilføjer således, at Andrew Lawrence blev ved med at lange ud efter Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka, som brændte for England.

»Jeg kan se, at dette har stødt en masse mennesker, og jeg er ked af, at de sorte drenge er dårlige til straffespark,« skulle han også have sagt.

Det er de forskellige steder, hvor Andrew Lawrence skulle have optrådt, der har taget beslutningen om at aflyse diverse show.

Komikeren er langtfra den eneste, som har udtrykt sig racistisk efter søndagens finale. Flere engelske fans har brugt upassende sprogbrug over for de tre spillere, der brændte straffespark søndag aften..

Det er specielt på de sociale medier, at folk har været racistiske, og politiet i England udtaler, at det selvfølgelig er uacceptabelt.