Spanien tager nu konsekvensen af et større coronakaos, der har ramt EM-truppen de seneste dage.

For det spanske landshold bliver nemlig vaccineret mod coronavirus fredag.

Det oplyser Det Spanske Fodboldforbund (RFEF).

Årsagen er, at to spanske spillere siden søndag er blevet testet positive for coronavirus.

Barcelona-stjernen Sergio Busquets (th.). Foto: Kiko Huesca Vis mere Barcelona-stjernen Sergio Busquets (th.). Foto: Kiko Huesca

Det drejer sig om spillerne Sergio Busquets og Diego Llorente, der efterfølgende har været sendt i isolation fra den resterende trup.

Sidstnævnte har dog efterfølgende afleveret en negativ coronatest, og ifølge RFEF er der seriøse indikationer på, at testen har været falsk positiv.

Hvis yderligere test viser sig også at være negative, vender Llorente tilbage til den spanske EM-trup og genoptager træningen med holdet.

Vaccinationen af den spanske trup sker, så det bliver nemmere for Spanien at gennemføre EM med alle de spillere, landstræner Luis Enrique har udtaget, lyder det videre.

Diego Llorente. Foto: Rodrigo Jimenez Vis mere Diego Llorente. Foto: Rodrigo Jimenez

Luis Enrique har efter de to coronatilfælde i alt indkaldt 17 reserver, der er isoleret fra det sædvanlige landshold, og som kan blive skiftet ind i EM-truppen, hvis coronasituationen forværres.

Spanien kan indtil sin første kamp mod Sverige på mandag skifte ud i truppen, hvis der er positive smittetilfælde.

Den spanske fodboldmagt er dog ikke det eneste landshold, der er ramt af corona. Også Sveriges to spillere Dejan Kulusevski fra Juventus og Mattias Svanberg fra Bologna blev tirsdag testet positive.

Noget, der efterfølgende fik den svenske landstræner, Janne Andersson, til at indkalde til krisemøde blandt stabens medarbejdere. Den historie kan du læse mere om HER.