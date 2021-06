Kampen mellem Danmark og Finland burde aldrig være spillet færdig efter Christian Eriksens uhyggelige kollaps.

Sådan lyder det fra blandt andre Michael Laudrup og Peter Schmeichel.

De to danske landsholdslegender langer hårdt ud efter Det Europæiske Fodboldforbund, UEFA, for ikke at tage det nødvendige ansvar.

UEFA gav det danske landshold valget mellem at spille kampen færdig lørdag aften eller søndag klokken 12.

Og spillerne endte altså med at genoptage kampen efter mere end halvanden times pause.

Efter opgøret fortalte landstræner Kasper Hjulmand følgende om spillernes valg:

»Det var enten at spille færdig her til aften eller spille kampen søndag klokken 12. Men så ville spillerne ikke kunne gå hjem og sove. Det ville være endnu mere uoverskueligt. De valgte at få det overstået. Det var det valg, de traf,« sagde Hjulmand.

B.T. har været i kontakt med UEFA via mail for at foreholde forbundet kritikken. Vi har også forsøgt at få uddybet, hvorfor kampen absolut skulle gennemføres enten lørdag aften eller søndag klokken 12.

Men UEFA ønsker ikke at svare på spørgsmål og skriver i stedet:

»Vi henviser venligst til den relevante artikel 29 i turneringsreglementet angående omlægning af kampe.«

Artikel 29 består af ni underpunkter, hvor der opstilles en række forskellige scenarier omkring afbrydelse af kampe.

Her fremgår det blandt andet, at kampe, der bliver udsat, som hovedregel skal afvikles dagen efter.

Samtidig står der, at der skal tages hensyn til de forskellige holds behov.

»I alle tilfælde skal UEFA-administrationen godkende arenaen og fastsætte det nye starttidspunkt under hensyntagen til begge holds behov, hvor det er muligt,« står der i punkt 29.05.

Herunder kan du se hele artikel 29, som den står i UEFAs turneringsreglement.

Søren Hanghøj, sportschef på B.T., er på ingen måde imponeret af UEFAs håndtering af sagen, og han mener, at der burde være taget større hensyn til den krisesituation, som de danske spillere stod i.

»Det var alt andet end de menneskelige hensyn, der blev taget, da UEFA tvang spillerne til enten at spille lørdag aften eller søndag middag. Det var et hensyn til jura, kontrakter og regler. I min bog var det en uhyrlig beslutning. Den tvang de danske spillere og Kasper Hjulmand ud i et umuligt valg, hvor der ingen vindere var – kun tabere,« siger Søren Hanghøj.