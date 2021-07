Det europæiske fodboldforbund UEFA var hurtige til at reagere, da en skandale udspillede sig kort inden EM-kvartfinalen i den aserbajdsjanske hovedstad Baku lørdag aften.

I en mail til B.T. lød det, at man på ingen måde havde beordret stewards på stadion til at fjerne en dansk fans regnbueflag. Og så proklamerede UEFA, at man ville undersøge sagen nærmere. Men selvom der nu er gået et par dage, og der er adskillige beviser tilgængelige, så er der intet nyt.

Det forklarer UEFA i en ny mail til B.T., som har bedt om en status på undersøgelsen af sagen.

'Så snart UEFA blev gjort opmærksom på sagen, kontaktede vi den UEFA-delegerede og UEFA sikkerhedsofficeren på stadion og bad dem undersøge og klarlægge problemet med de lokale stewards,' lyder det blandt andet i mailen fra UEFA.

Her slår de også fast, at den danske fan, som hedder Kristoffer Føns, fik sit regnbueflag tilbage efter, det var blevet konfiskeret af stewards på stadion i Baku.

UEFA slår i mailen igen fast, at de ikke havde instrueret stewards til at konfiskere regnbueflag.

Og så afsluttes mailen fra UEFA til B.T. med følgende kommentar:

'Vi har ikke yderligere kommentarer.'

En dansk fan holder et regnbueflag op på stadion i Baku. Foto: DARKO VOJINOVIC

På billeder fra det olympiske stadion i Baku fra lørdag aften kan man se, hvordan Kristoffer Føns stod med sit medbragte regnbueflag.

Ikke længe efter kommer et par stewards hen til den danske fan. Og hurtigt fjernes flaget.

Kristoffer Føns forklarede situationen på følgende måde til B.T. lørdag aften:

»Så kommer der to stewards hen til mig. Den ene helt tæt på. Han siger ikke noget, men han hiver bare i flaget. Jeg forsøger at sige fra. Men han hiver bare videre i flaget,« forklarede den danske fan og uddybede:

En steward på stadion tager fat i flaget, som de danske fans holder. Foto: DARKO VOJINOVIC

»Han lader mig helt tydeligt forstå, at han vil have flaget. Og selvom der kommer en masse medfans hen til mig for at hjælpe, så ender stewarden med at tage flaget,« sagde Kristoffer Føns.

På de samme billeder fra Baku kan man også se, hvordan mindst en af DBUs medrejsende fankoordinatorer står få meter fra den dramatiske situation.

Og da UEFA i sine udmeldinger sidenhen har beskrevet, hvordan de har fået rapporter om, at Kristoffer Føns skulle have været 'meget fuld' – hvilket han selv og DBU har afvist – så havde det været oplagt for UEFA at hive fat i DBU for at få deres syn på sagen.

Men DBU har intet hørt fra UEFA om situationen, der siden er gået store dele af verden rundt.

Foto: DARKO VOJINOVIC

»UEFA har ikke inddraget os, så vidt jeg ved. Og det ville jeg vide, hvis de havde,« siger Jakob Høyer, kommunikationschef hos DBU, til B.T.

På sociale medier har han været ude og tage afstand fra UEFAs påstand om, at Kristoffer Føns skulle have været meget beruset.

Og det gør han igen over for B.T.

»Vi kan ikke genkende billedet af, at han skulle have været meget fuld. Og hvis han var det, så kunne man jo have smidt ham ud. Det er der klare regler om. Så jeg forstår ikke, hvorfor de tager hans flag,« siger Jakob Høyer og fortsætter:

»Det er problematisk, at man ikke kan fremvise et regnbueflag på stadion. UEFA har sagt, de vil undersøge sagen, om det bakker vi op om,« siger han og forklarer, at man trods alt er glad for, at Kristoffer Føns fik sit flag tilbage efterfølgende.