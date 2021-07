Finalekampen mellem Italien og England var dårligt nok slut søndag aften, før de første beskeder med et særligt budskab spredte sig på de sociale medier.

»Hvis nogen kvinder i det østlige London er bekymret for vold i hjemmet i aften, så skriv til mig. Vi giver dig et alibi til at blive hos os.«

»Enhver kvinde i nærheden af Nottingham, jeg har ikke meget plads, men vi kan få det til at fungere.«

»Alle kvinder i Briston, skriv til mig. Pak en taske til natten, så kommer jeg og henter dig.«

Sådan lyder nogle af beskederne på Twitter, der er rettet mod de engelske kvinder, som måtte sidde nervøse derhjemme, mens EM-finalen blev spillet på det engelske nationalstadion Wembley søndag aften.

any women in east London worried about DV tonight DM me we give u an alibi to stay at ours and join for afters (obv we have limited space but if any other women can offer same safe space pls do) — Kate Flood (@KateFlood) July 11, 2021

Beskederne kom fra både organisationer og privatpersoner, som tilbød kvinderne et sted at sove væk fra deres hjem.

Det var ikke uvisheden om kampens resultat, der var årsag til kvindernes nervøsitet. Det var derimod frygten for, hvad der ville ske, når deres mænd kom hjem.

Erfaringen viser nemlig, at risikoen for vold i hjemmet stiger markant, når Englands fodboldlandshold spiller.

»Vi ved, at vold i hjemmet stiger, når der er store fodboldkampe, og selvom vi alle ønsker, at England vinder, skal vi huske dem, hvor 'it's comings home' er en trussel, der ofte bliver fulgt af alkohol og vold,« siger Simon Wolfson, der er medlem af Overhuset i det britiske parlament til Daily Record.

Not everyone is looking forward to the match tonight...

Instances of domestic abuse increase 26% when England play and 38% if they lose. #DomesticAbuse #DomesticViolence #EURO2020 pic.twitter.com/M6uqqyg1Du — NCDV - National Centre For Domestic Violence (@NCDV_Official) July 11, 2021

Det velkendte problem blev derfor allerede italesat af flere eksperter og organisationer ved EM-slutrundens begyndelse i juni.

»Selvom fodboldturninger selvfølgelig ikke forårsager vold – det er et valg, som gerningsmanden tager – så kan de forværre allerede eksisterende voldelig adfærd,« sagde Ruth Davison, chef for organisationen Refuge, til avisen The Independent.

Tidligere studier har slået fast, at anmeldelser om vold i hjemmet steg med 26 procent, når det engelske landshold vandt eller spillede uafgjort og med hele 38 procent, når holdet tabte.

Et helt nyt studie, offentliggjort den 4. juli, påpeger, at problemet ikke kun finder sted under de engelske landskampe, men også ved de indenlandske kampe.

Fra slutfløjtet lyder, stiger antallet af voldsepisoder med fem procent hver anden time, indtil det topper omkring ti timer efter kampstart, slår rapporten fra Center for Economic Performance (CEP) fast.

En anonymiseret kvinder siger i rapporten:

»Jeg vidste, at hvis mændene havde været på pub, og de havde tabt en kamp, så ville deres koner ikke komme ud den weekend, fordi de ville have et blåt øje eller forslåede ribben eller noget.«

Faresignalerne var derfor helt i top i forbindelse med søndagens EM-finale. Både før, under og efter EM-finalen gik det voldeligt for sig på og omkring Wembley Stadion.

For et ukendt antal engelske kvinder, mænd og børn kan volden være fortsat derhjemme.