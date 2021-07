Godt nok røg Danmark ud i semifinalen.

Men alligevel er Kasper Schmeichel en af dem, der hitter på de sociale medier efter søndagens EM-finale mellem England og Italien.

En finale, som sidstnævnte vandt efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Og årsagen til at den danske landsholdskeeper får en del opmærksomhed skal findes i det pressemøde, der blev afholdt den 7. juli - dagen før Danmarks kamp mod netop England.

Her blev Kasper Schmeichel spurgt til den velkendte frase 'It's coming home', der beskrev, hvordan »fodbold kommer hjem«, hvis England vinder EM.

Og det var her, den danske stjerne kom med de efterhånden velkendte ord, der af flere nu bliver beskrevet som 'det bedste citat fra turneringen':

»Har den nogensinde været hjemme?«

Og netop den sætning bliver nu delt igen og igen, efter England i finalen først smed føringen mod Italien væk og efterfølgende tabte kampen på Wembley.

Kasper Schmeichel once said, HAS IT EVER BEEN HOME ???????? — M. (@_Maryamalalawi) July 11, 2021

'Kasper Schmeichel sagde engang: 'Har den nogensinde været hjemme?' lyder en reaktion på Twitter, mens CBS-journalisten Aaron West skriver:

'Jeg har bare stille og roligt brug for Kasper Schmeichels ansigt med meme-solbriller på og teksten 'Har den nogensinde været hjemme?''

Derudover bliver billedet fra pressemødet af en smilende Schmeichel delt, og det samme gør Pierre-Emile Højbjergs reaktion.

Allerede efter pressemødet gik Kasper Schmeichels ord viralt, ligesom flere medier da også bemærkede den kække stikpille. Også fodboldlegenden Gary Lineker hørte det, og han anerkendte den danske målmand.

I lowkey need kasper’s face with the meme sunglasses on a t shirt with the caption “has it ever been home?” pic.twitter.com/toX0mh0JfM — Aaron West (@oeste) July 12, 2021

'Han har en pointe. Den var god, Schmeichel,' skrev han i et opslag på Twitter.

Danmark tabte som bekendt semifinalen til England. Også her måtte kampen i forlænget spilletid, hvor englænderne fik tildelt et omdiskuteret straffespark.

Det scorede Harry Kane på, og danskerne formåede ikke at udligne, før tiden løb ud.