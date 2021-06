Danmark udspillede Wales og vandt 4-0, men efter slutfløjt var der noget andet, der stjal fokus.

For efter slutfløjtet og et Wales-exit blev en realitet så en officiel steward fra tribunen sit snit.

Han kom ned på banen, for at se om han kunne få fat i verdensstjernen Gareth Bale, men det lykkedes ikke helt.

For da han kom tæt på Real Madrid-spilleren, blev han i den grad afvist af staben, der var omkring Gareth Bale. Både landstræneren og andre fra staben sendte stewarden prompte væk igen.

Foto: KOEN VAN WEEL

Man kan tydeligt se, at Gareth Bale overhovedet ikke har lyst til at snakke med stewarden og vifter armen ud og vender sig om i protest, samtidig med at flere fra staben anråber stewarden.

Landstræner Rob Page kom også Bale til undsætning og var sidste mand til at få stewarden til at forsvinde.

Det er endnu uklart, hvorfor stewarden valgte at gå hen mod Bale og forsøge at komme i kontakt med ham.

Wales røg ud af turneringen efter nederlaget til Danmark, og i et interview efter kampen endte verdensstjernen med at udvandre fra interviewet.

Foto: Koen Van Weel/EPA/Ritzau Scanpix

Det var under et spørgsmål om Gareth Bale kommer til at fortsætte på det walisiske landshold, at han valgte at udvandre fra interviewet. Senere fortalte han dog til walisiske S4C, at han dog ingen planer har om at stoppe.

»Jeg vil fortsætte med at spille. Folk stiller ofte dumme spørgsmål, men selvfølgelig elsker jeg at spille for Wales. Jeg spiller for Wales, indtil jeg stopper med at spille fodbold.«