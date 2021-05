DR skal være med til dækningen af det kommende EM i Danmark.

Og med et studie i Fælledparken, som skal være 'hovedstad' for DRs dækning, så har DR hentet nogle af de helt store fodboldlegender ind til et eksperthold.

Josefine Høgh, som er datter af tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh, kommer til at være vært, som undervejs flankeres af Flemming Povlsen og Lars Jacobsen samt Peter Schmeichel, som alle tre kommer til at gæste studiet med Parken i baggrunden. Det offentliggør DR på et pressemøde.

Udover de tre landsholdslegender kommer Francis Dickoh og Arnela Muminovic i studiet, og i kommentatorboksen danner Henrik Liniger og Andreas Kraul par med henholdsvis Mikkel Bischoff og Morten Bruun.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Anders Kern Boje, der er underdirektør i DR Nyheder med ansvar for sport, glæder sig over den oplevelse, som DR kommer til at levere.

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at det skal blive en fuldstændig uforglemmelig oplevelse. Et fodbold-EM med dansk deltagelse og ovenikøbet på dansk grund er om noget med til at fremme den store, fælles samtale og samle os på tværs af alder, køn, uddannelse og landsdele.«

»Det er en kerneopgave for DR at sikre, at en så fantastisk begivenhed kan opleves af alle.«

DR har rettighederne til at sende direkte fra 32 af de i alt 51 kampe under fodbold-EM på både flow og DRTV, mens Nordic Entertainment Group og Viaplay har alle de danske tv-rettigheder til at streame samtlige kampe.